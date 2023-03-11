Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Референдум по поправкам в Конституцию Узбекистане состоится в апреле

Референдум по поправкам в Конституцию Узбекистане состоится в апреле Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Депутаты Законодательной палаты назначили дату проведения общенародного референдума в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 30 апреля, передает Gazeta.uz. Такое решение Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла во время заседания 10 марта. Сенат рассмотрит постановление на следующей неделе, пишет издание.

Пакет поправок в Конституцию был утвержден 7 марта. Депутаты рассмотрели более 200 тысяч предложений по изменениям в главный закон страны. Работа длилась несколько месяцев, сообщили в правительстве.

Отдельно поправки в Конституцию будет рассматривать Конституционный суд страны.

Читайте также

Когда наладится ситуация на казахстанско-китайской границе

Смаилов проверил на безопасность школьные автобусы в Алматы

Алихан Смаилов посетит Алматы 10 марта

Мария Мельникова
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления