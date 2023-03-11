Исторического минимума достигла площадь льда Антарктиды

Исследования, которые длятся 45 лет, показали исторический минимум площади льдов Антарктиды в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Ученые пока не могут точно сказать естественный ли это процесс колебаний погодных условий или последствия глобального потепления. Однако наблюдения, которые проводит в последние 45 лет Всемирная метеорологическая организация (ВМО), показывают, что площадь льда на Антарктиде достигла минимума за эти годы. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Морской лед оказывает большое влияние на глобальные, региональные и местные погодные условия, и является ключевым климатическим показателем в докладах ВМО о состоянии глобального климата. Изменения в площади морского льда могут иметь серьезные последствия для экосистем и общества". Пресс-служба ООН

Наблюдения показали, что прежний исторический минимум площади льда был побит в феврале 2022 года. Но исследования этого года демонстрирует, что льды Антарктиды сократились еще на 93 тысячи кв.км.

Последние исследования показали, что до 15 миллионов человек находятся в зоне риска сильнейших наводнений из-за переполненности ледниковых озер, которые в любой момент могут выйти из берегов. Ученые называют это последствиями глобального потепления.

В январе огромный айсберг откололся от шельфового ледника Антарктиды недалеко от исследовательской станции британских полярников. Площадь ледяной глыбы составляет 1550 квадратных километров (толщина 150 метров).

