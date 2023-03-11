Медеплавильный завод планируют открыть в ВКО

Производство катодной меди на новом медеплавильном заводе обсудили в правительстве, сообщает Zakon.kz.

Заседание прошло 10 марта под председательством премьер-министра Алихана Смаилова. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.





Фото: пресс-служба правительства

"Были обсуждены планы по строительству медеплавильного завода мощностью 300 тыс. тонн катодной меди в год в Восточно-Казахстанской области. Реализация проекта позволит привлечь значительные иностранные инвестиции и новые технологии в Казахстан, а также создать более тысячи постоянных рабочих мест". Пресс-служба премьер-министра

Открытие производства катодной меди увеличить экспортные возможности Казахстана, отметили в правительстве.

Новый газоперерабатывающий завод мощностью 1 млрд кубометров начали строить на Кашагане. Открытие производства запланировано на 2025 год.