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Медеплавильный завод планируют открыть в ВКО

Медеплавильный завод планируют открыть в ВКО Фото: Zakon.kz
Производство катодной меди на новом медеплавильном заводе обсудили в правительстве, сообщает Zakon.kz.

Заседание прошло 10 марта под председательством премьер-министра Алихана Смаилова. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.


Медеплавильный завод планируют открыть в ВКО

Фото: пресс-служба правительства

"Были обсуждены планы по строительству медеплавильного завода мощностью 300 тыс. тонн катодной меди в год в Восточно-Казахстанской области. Реализация проекта позволит привлечь значительные иностранные инвестиции и новые технологии в Казахстан, а также создать более тысячи постоянных рабочих мест". Пресс-служба премьер-министра

Открытие производства катодной меди увеличить экспортные возможности Казахстана, отметили в правительстве.

Новый газоперерабатывающий завод мощностью 1 млрд кубометров начали строить на Кашагане. Открытие производства запланировано на 2025 год.

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