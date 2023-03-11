Медеплавильный завод планируют открыть в ВКО
Фото: Zakon.kz
Производство катодной меди на новом медеплавильном заводе обсудили в правительстве, сообщает Zakon.kz.
Заседание прошло 10 марта под председательством премьер-министра Алихана Смаилова. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.
Фото: пресс-служба правительства
"Были обсуждены планы по строительству медеплавильного завода мощностью 300 тыс. тонн катодной меди в год в Восточно-Казахстанской области. Реализация проекта позволит привлечь значительные иностранные инвестиции и новые технологии в Казахстан, а также создать более тысячи постоянных рабочих мест". Пресс-служба премьер-министра
Открытие производства катодной меди увеличить экспортные возможности Казахстана, отметили в правительстве.
Новый газоперерабатывающий завод мощностью 1 млрд кубометров начали строить на Кашагане. Открытие производства запланировано на 2025 год.
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