Египетская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан

Египетская авиакомпания Air Cairo запускает прямые рейсы в Казахстан с 13 марта, сообщает Zakon.kz.

Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Египта проработал вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов египетской авиакомпанией Air Cairo в Казахстан.



Так, авиакомпания Air Cairo планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Астана – Шарм-эль-Шейх с 13 марта с частотой два рейса в неделю по понедельникам и пятницам, и Алматы – Шарм-эль-Шейх с 14 марта с частотой два рейса в неделю по вторникам и субботам на воздушных судах типа А-320.

"Открытие авиасообщения между Казахстаном и Египтом будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами", – говорится в сообщении КГА.

Air Cairo – египетский авиаперевозчик, базирующийся в Каире. Авиакомпания выполняет полеты с 2003 года.

Казахстан и Туркменистан возобновляют авиасообщение. Как уточнили в КГА, авиакомпания "Туркменистан" планирует с 26 марта 2023 года возобновить регулярные пассажирские полеты между двумя странами.

