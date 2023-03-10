Казахстан и Туркменистан возобновляют авиасообщение
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Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с туркменской стороной проработан вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Туркменистаном, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в КГА, авиакомпания "Туркменистан" планирует с 26 марта 2023 года возобновить регулярные пассажирские полеты между двумя странами.
"Рейсы будут выполняться по маршруту Алматы – Ашхабад с частотой два рейса в неделю по вторникам и четвергам на воздушных судах типа "Боинг-737".Пресс-служба КГА МИИР РК
В конце января 2023 года стало известно, что с 25 марта планируется возобновление прямых рейсов между Астаной и Пекином.
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