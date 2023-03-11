ООН приобрела танкер для откачки нефти для избежания экокатастрофы в Красном море

Организация Объединенных Наций обнародовала план по разгрузке 1 млн баррелей нефти с разваливающегося супертанкера Safer, который пришвартовали к побережью Йемена более 30 лет назад, сообщает Zakon.kz.

В попытке предотвратить то, что могло бы стать одной из худших экологических катастроф в истории, ООН приобрела большой танкер, чтобы обеспечить более безопасную транспортировку нефти с FSO Safer, пишет CNN.



Танкер Safer не обслуживался с 2015 года из-за конфликта в Йемене, рассказал администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер.

"Массовый разлив нефти уничтожит нетронутые рифы, прибрежные мангровые заросли и другую морскую флору и фауну по всему Красному морю, подвергнет миллионы людей воздействию сильно загрязненного воздуха и прекратит поставки продовольствия, топлива и других жизненно важных предметов в Йемен, где 17 млн человек уже нуждаются в продовольственной помощи", – заявили в ООН.





Новый двухкорпусный танкер стоимостью 55 млн долларов попытается перевезти нефть с FSO Safer "с корабля на корабль" в мае.



Постоянный представитель ООН и координатор гуманитарной помощи в Йемене Дэвид Грессли описывает операцию как высокорискованную и чрезвычайно сложную. Он добавил, что на сегодня собрано 95 млн долларов на проект, но для завершения нужно еще 34 млн долларов.

Также пока ведутся обсуждения о том, куда будет направлена нефть.