ООН приобрела танкер для откачки нефти для избежания экокатастрофы в Красном море
В попытке предотвратить то, что могло бы стать одной из худших экологических катастроф в истории, ООН приобрела большой танкер, чтобы обеспечить более безопасную транспортировку нефти с FSO Safer, пишет CNN.
Танкер Safer не обслуживался с 2015 года из-за конфликта в Йемене, рассказал администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер.
"Массовый разлив нефти уничтожит нетронутые рифы, прибрежные мангровые заросли и другую морскую флору и фауну по всему Красному морю, подвергнет миллионы людей воздействию сильно загрязненного воздуха и прекратит поставки продовольствия, топлива и других жизненно важных предметов в Йемен, где 17 млн человек уже нуждаются в продовольственной помощи", – заявили в ООН.
Новый двухкорпусный танкер стоимостью 55 млн долларов попытается перевезти нефть с FSO Safer "с корабля на корабль" в мае.
Постоянный представитель ООН и координатор гуманитарной помощи в Йемене Дэвид Грессли описывает операцию как высокорискованную и чрезвычайно сложную. Он добавил, что на сегодня собрано 95 млн долларов на проект, но для завершения нужно еще 34 млн долларов.
Также пока ведутся обсуждения о том, куда будет направлена нефть.