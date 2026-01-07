Венесуэла пошла на уступки: Трамп забирает нефть
Об этом Дональд Трамп заявил в Truth Social.
"Нефть продадут по рыночной цене, эти средства будут контролироваться мной, как президентом США, чтобы гарантировать их использование на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов!"Дональд Трамп
Президент добавил, нефть доставят судами и напрямую разгрузят на территории США.
Фото: truthsocial
Ранее Дональд Трамп выдвинул требования к сменщице Николаса Мадуро. Так, по его мнению, и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес должна:
- принять меры по пресечению наркотрафика;
- выслать иранских, кубинских и других "враждебных Вашингтону агентов";
- прекратить поставки нефти противникам США.
Штаты также надеются, что Родригес будет содействовать свободным выборам и "отойдет в сторону" после избрания нового руководства.
Также Трамп ранее пригрозил Родригес, что она заплатит "высокую цену", если откажется сотрудничать. Но США могут предложить чиновнице не только "кнут", то есть военные меры, но и "пряник". Речь идет снятии санкций и доступ к замороженным активам Родригес в Катаре и Турции.
В Турции похищение Николаса Мадуро сравнили с фильмом "Пираты Карибского моря".