Мир

Венесуэла пошла на уступки: Трамп забирает нефть

Венесуэла и США, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 05:55 Фото: whitehouse
Временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти, сообщает Zakon.kz.

Об этом Дональд Трамп заявил в Truth Social.

"Нефть продадут по рыночной цене, эти средства будут контролироваться мной, как президентом США, чтобы гарантировать их использование на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов!"Дональд Трамп

Президент добавил, нефть доставят судами и напрямую разгрузят на территории США.

Фото: truthsocial

Ранее Дональд Трамп выдвинул требования к сменщице Николаса Мадуро. Так, по его мнению, и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес должна:

  • принять меры по пресечению наркотрафика;
  • выслать иранских, кубинских и других "враждебных Вашингтону агентов";
  • прекратить поставки нефти противникам США.

Штаты также надеются, что Родригес будет содействовать свободным выборам и "отойдет в сторону" после избрания нового руководства.

Также Трамп ранее пригрозил Родригес, что она заплатит "высокую цену", если откажется сотрудничать. Но США могут предложить чиновнице не только "кнут", то есть военные меры, но и "пряник". Речь идет снятии санкций и доступ к замороженным активам Родригес в Катаре и Турции.

В Турции похищение Николаса Мадуро сравнили с фильмом "Пираты Карибского моря".

Алия Абди
Алия Абди
