Цены на популярные криптовалюты на 11 марта
В материале рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).
Данные взяты из открытых источников.
Биткоин (BTC): 20 119,5 $; изменения за 24 часа: +1,33%.
Эфириум (ETH): 1 437,22 $; изменения за 24 часа: +2,92%.
Tether (USDT): 1,0048 $; изменения за 24 часа: +0,48%.
BNB (BNB): 276,00 $; изменения за 24 часа: +3,02%.
USD Coin (USDC): 0,9067 $; изменения за 24 часа: -9,33%.
Dogecoin (DOGE): 0,065119 $; изменения за 24 часа: +1,48%.
Binance USD (BUSD): 0,9944 $; изменения за 24 часа: -0,57%.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации материала.
По состоянию на 11 марта 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.98 тенге.
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