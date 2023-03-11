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Цены на популярные криптовалюты на 11 марта

Цены на популярные криптовалюты на 11 марта Фото: freepik
В материале представлен курс популярных криптовалют на 11 марта, сообщает Zakon.kz.

В материале рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 20 119,5 $; изменения за 24 часа: +1,33%.

Эфириум (ETH): 1 437,22 $; изменения за 24 часа: +2,92%.

Tether (USDT): 1,0048 $; изменения за 24 часа: +0,48%.

BNB (BNB): 276,00 $; изменения за 24 часа: +3,02%.

USD Coin (USDC): 0,9067 $; изменения за 24 часа: -9,33%.

Dogecoin (DOGE): 0,065119 $; изменения за 24 часа: +1,48%.

Binance USD (BUSD): 0,9944 $; изменения за 24 часа: -0,57%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации материала.

По состоянию на 11 марта 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.98 тенге.

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