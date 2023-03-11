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14-летняя казахстанка стала триумфатором теннисного турнира в Индии

14-летняя казахстанка стала триумфатором теннисного турнира в Индии Фото: ktf.kz
14-летняя казахстанка Ариана Гогулина стала чемпионкой ITF Juniors World Tennis Tour не только в одиночке, но и в паре, сообщает Zakon.kz.

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Ариана – воспитанница столичного национального теннисного центра (тренер Мукам Ерматов), передает пресс-служба ФТК.

Международный турнир серии среди игроков до 18 лет прошел в индийском Гургаоне.

В финале одиночного разряда Ариана настолько уверенно выиграла первый сет (6:2), что ее соперница из Индии уже во втором гейме отказалась от продолжения матча.

Также на пути к трофею Гогулина выиграла 7 матчей у местных теннисисток, включая первую сеяную соревнования.

Финал парного разряда получился чисто казахстанским: Гогулина в дуэте с Альбиной Какеновой выиграли у Сатимы Тореген и Анастасии Крымковой – 6:1, 6:2.

Таким образом, Ариана выиграла свой двойной дебютный титул на турнирах серии ITF Juniors.

В конце февраля Ариана Гогулина стала чемпионкой Казахстана по теннису среди взрослых.

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Константин Вноровский
Индия Казахстан
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