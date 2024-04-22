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Казахстанские теннисисты стали триумфаторами домашнего турнира

Казахстанские теннисисты стали триумфаторами домашнего турнира Фото: KTF
В Шымкенте прошел турнир серии ITF World Tennis Tour. Казахстанские теннисисты стали победителями в парном разряде, а наши юниоры блистали за рубежом, сообщает Zakon.kz.

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В парном разряде у женщин в финале казахстанки Асылжан Арыстанбекова и Сандугаш Кенжибаева обыграли Ирен Лавино (Италия) / Хайни Огато (Япония) со счетом 6:4, 6:4.

У мужчин Григорий Ломакин в дуэте с россиянином Павлом Вербиным победили четвертую сеянную пару соревнования Александр Бакши (Грузия) / Никлас Шелла (Германия) – 7:6 (7:1), 6:3.

Юниоры не отстают от своих старших товарищей по корту и продолжают радовать отличными результатами на Международных турнирах.

Айя Нупбай стала чемпионкой престижного юниорского турнира ITF Juniors J200 во Франции. Казахстанка в паре с россиянкой Викторией Миловановой была сильнее первых сеяных турнира – Юлии Стусик (Германия) / Лаймы Владсон (Литва) – 6:4, 7:5.

В Душанбе на турнире серии ITF Juniors J30 в одиночном разряде казахстанка Кира Эртман стала финалисткой. В решающей игре она уступила Катерине Миллер (Россия) – 1:6, 4:6.

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В парном разряде наша Сафина Сафиулина с Таритой Хонгсюк (Таиланд) одержали волевую победу над россиянками Анастасией Тимошенко / Софьей Ведерниковой – 4:6, 6:3, 13:11.

У юношей казахстанцы Никита Николенко и Тихон Сорокин в финале разгромили тайский дуэт Паворнпроши Нганбунсри / Гутам Венкатрман со счетом 6:3, 6:2.

На турнире серии Tennis Europe среди игроков до 12 лет в Баку казахстанки Дарья Аргингазинова и Айлин Бакиева стали финалистками.

На турнире серии Tennis Europe среди игроков до 12 лет в Баку казахстанки Дарья Аргингазинова и Айлин Бакиева стали финалистками., ##imageAlt##

Фото: KTF

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