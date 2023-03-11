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Ситуация в Украине: премьер-министр Финляндии прибыла в Киев, монахов УПЦ изгоняют из Киево-Печерской лавры

Ситуация в Украине 11 марта Фото: Киево-Печерская Лавра
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны изучить петицию о переименование России в Московию, Россия запросила на 14 марта заседание Совбеза ООН по украинской теме, сообщает Zakon.kz.
  • ЕС и США примут дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена по итогам переговоров в Вашингтоне.
  • США и ЕС продолжат работу по обеспечению энергетической безопасности Европы путем диверсификации источников, говорится в совместном заявлении.
  • Первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая, заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.
  • Премьер-министр Финляндии Санна Марин приехала в Киев. Она сказала, что ее страна готовит уже 14-й пакет помощи украинской армии. Общая сумма составит 750 млн евро.
  • Владимир Зеленский поручил премьер-министру изучить петицию о переименовании России в Московию.
  • Правительство Великобритании обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам Олимпиады, призвав их оказать давление на МОК, чтобы российские и белорусские спортсмены не были допущены на игры в Париже даже в нейтральном статусе, пишет британская The Guardian.
  • Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть обитель до 29 марта. Причиной является якобы нарушение с их стороны условий договора по использованию имущества. Монахи отказались покидать лавру, отметив, что для этого нет юридических оснований.
  • Канада запретила импорт российских алюминия и стали, а также изделий из них.
  • Россия запросила на 14 марта заседание Совбеза ООН по украинской теме.

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