Ситуация в Украине: премьер-министр Финляндии прибыла в Киев, монахов УПЦ изгоняют из Киево-Печерской лавры

Фото: Киево-Печерская Лавра

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны изучить петицию о переименование России в Московию, Россия запросила на 14 марта заседание Совбеза ООН по украинской теме, сообщает Zakon.kz.

ЕС и США примут дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена по итогам переговоров в Вашингтоне.

США и ЕС продолжат работу по обеспечению энергетической безопасности Европы путем диверсификации источников, говорится в совместном заявлении.

Первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая, заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин приехала в Киев. Она сказала, что ее страна готовит уже 14-й пакет помощи украинской армии. Общая сумма составит 750 млн евро.

Владимир Зеленский поручил премьер-министру изучить петицию о переименовании России в Московию.

Правительство Великобритании обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам Олимпиады, призвав их оказать давление на МОК, чтобы российские и белорусские спортсмены не были допущены на игры в Париже даже в нейтральном статусе, пишет британская The Guardian.

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть обитель до 29 марта. Причиной является якобы нарушение с их стороны условий договора по использованию имущества. Монахи отказались покидать лавру, отметив, что для этого нет юридических оснований.

Канада запретила импорт российских алюминия и стали, а также изделий из них.

Россия запросила на 14 марта заседание Совбеза ООН по украинской теме. Читайте также Назначен новый глава правительства Китая Ситуация в Украине: Орбан считает, что мир на пороге третьей мировой, папа Римский хочет поговорить с Путиным Кыргызстан проведет учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на своей территории

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