Нутрициолог назвала способы избежать импульсивных покупок в супермаркете

Избежать импульсивных покупок в супермаркете можно с помощью четырех правил, сообщает Zakon.kz.

Их назвала нутрициолог Ольга Панова в интервью "Москва 24".

Так, по ее словам, отказаться от импульсивных покупок будет легче, если перед походом в супермаркет немного перекусить.

Эксперт пояснила, что при виде и запахе еды начинается слюноотделение. При голоде процесс усиливается, из-за чего возникает желание положить в корзину больше продуктов.

Второе правило – перед походом составлять список покупок. За счет этого можно сэкономить 30% бюджета, обратила внимание специалист.

Также нутрициолог посоветовала пользоваться корзиной вместо тележки. Так как ее нужно брать в руки, нести большую тяжесть просто не захочется.

"Это психологически будет уменьшать то количество продуктов, которое вы наберете. Большую тележку на колесиках всегда хочется заполнить".

Четвертое правило - пользоваться кассой самообслуживания, потому что рядом с ней не ставят акционные товары, которые провоцируют на лишние затраты.

Напоследок эксперт посоветовала не брать продукты из первого ряда. Обычно у таких товаров истекает срок годности и есть риск нарваться на просрочку.