Неожиданный способ избежать выгорания на работе раскрыл психолог
Ими, по мнению специалистов, могут быть постоянное хобби, миссия или дополнительное занятие, приносящее доход. Об этом "Газете.Ru" рассказал психолог Владислав Сотников.
По словам эксперта, эмоциональное и профессиональное выгорание – это не просто временное психологическое состояние, а системная проблема, затрагивающая все сферы жизни. Оно разрушает внутренние ресурсы, подрывает мотивацию и влияет на отношения в семье и на работе.
"На самом деле, профессиональное выгорание официально признано в МКБ-11 (классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, разработанной Всемирной организацией здравоохранения) результатом хронического стресса на рабочем месте, с которым человеку не удается справиться эффективно. И речь здесь идет не о лени, не о капризах, а о серьезном психологическом и физиологическом состоянии, требующем системного вмешательства", – пояснил Сотников.
Эксперт утверждает, что выгорание развивается в три фазы: истощение, снижение эффективности и отстраненность. В отличие от обычной усталости, оно не проходит после отдыха и требует перестройки образа жизни.
Одним из ключевых способов профилактики выгорания эксперт считает наличие трех направлений самореализации помимо основной работы. Это может быть подработка, приносящая доход, приятное хобби или миссия – занятие, связанное с социальным вкладом (например, наставничество или волонтерство). По словам психолога, при нехватке этих компонентов человек теряет устойчивость к стрессу.
Специалист также отметил, что выгорание можно своевременно предотвратить. Для этого нужно регулярно отдыхать – без работы и гаджетов, уметь выстраивать личные границы и вовремя консультироваться с врачами. Не менее важно поддерживать баланс между работой, семьей и личным временем, освоить навыки когнитивной переработки стресса и телесные практики, а также выстроить культуру открытого общения на рабочем месте.
Ранее эксперт по организации пространства Эллисон Картрайт рассказала, что создать уютную обстановку в доме достаточно просто. Для этого, по ее словам, необходимо избавиться от лишнего.