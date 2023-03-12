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Канело в чапане записал видео

Канело в чапане записал видео Фото: Instagram/suleimen_promotions_official
Всемирно известный боксер-мексиканец Сауль "Канело" Альварес в казахском национальном наряде поздравил казахстанского бизнесмена, сообщает Zakon.kz.

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Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Канело записал видео, где поздравил основателя компании "Suleimen Promotion" Ибрагима Акдрашева с днем рождения. Кадры опубликованы в Instagram на официальной странице "Suleimen Promotions".

"С днем рождения Ибрагим, с днем рождения, мой друг", — говорит в ролике боксер.


Отмечается, что кадры сняты из тренировочного зала боксера-чемпиона в США.

"Всемирная боксерская организация WBC и всемирно известный боксер, абсолютный чемпион Сауль "Канело" Альварес поздравили с 60-летием основателя промоутерской компании "Suleimen Promotion" Ибрагима Акдрашева", — сказано в описании к видео.

В январе Сауль "Канело" Альварес во время тренировки показал как прекрасно танцует под казахские песни. Он станцевал под популярную композицию "Тойға шашу" от группы "Меховая 8/1".

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