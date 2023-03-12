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Импорт говядины из Бразилии запретил Казахстан

Импорт говядины из Бразилии запретил Казахстан Фото: pixabay
Временный запрет на ввоз бразильской говядины установил комитет ветеринарного контроля и надзора минсельхоза, сообщает Zakon.kz.

Запрет казахстанские ветеринары ввели после того, как стало известно, что Всемирная организация здоровья животных (WAHIS) зарегистрировала в Бразилии губкообразную энцефалопатию крупного рогатого скота (BSE), пишет Еldala.kz.

Под временный запрет на импорт в Казахстан попали:

  • живой крупный рогатый скот;
  • кровь и кровосодержащие продукты крупного рогатого скота;
  • говядина на кости;
  • говяжьи субпродукты;
  • кишечное сырье полученное от крупного рогатого скота, за исключением зачищенных оболочек;
  • говядина, полученная путем механической обвалки;
  • бескостная говядина, полученная от крупного рогатого скота возрастом старше 30 месяцев;
  • переработанные белки крупного рогатого скота, предназначенные в корм продуктивным животным и корма для продуктивных животных, в состав которых входят переработанные белки крупного рогатого скота, за исключением белков молока.

Бразильская говядина в замороженном виде наиболее низкая в цене, отмечает издание. Это делает ее привлекательной для импорта многими странами, в том числе закупкой мяса занимается и Казахстан.

Цены на продукты в Казахстане, в том числе на мясо, не снижаются. Не смотря на то, что рост стоимости товаров приостановился, их цена не спешит падать.

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Бразилия Казахстан
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