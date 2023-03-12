Импорт говядины из Бразилии запретил Казахстан
Фото: pixabay
Временный запрет на ввоз бразильской говядины установил комитет ветеринарного контроля и надзора минсельхоза, сообщает Zakon.kz.
Запрет казахстанские ветеринары ввели после того, как стало известно, что Всемирная организация здоровья животных (WAHIS) зарегистрировала в Бразилии губкообразную энцефалопатию крупного рогатого скота (BSE), пишет Еldala.kz.
Под временный запрет на импорт в Казахстан попали:
- живой крупный рогатый скот;
- кровь и кровосодержащие продукты крупного рогатого скота;
- говядина на кости;
- говяжьи субпродукты;
- кишечное сырье полученное от крупного рогатого скота, за исключением зачищенных оболочек;
- говядина, полученная путем механической обвалки;
- бескостная говядина, полученная от крупного рогатого скота возрастом старше 30 месяцев;
- переработанные белки крупного рогатого скота, предназначенные в корм продуктивным животным и корма для продуктивных животных, в состав которых входят переработанные белки крупного рогатого скота, за исключением белков молока.
Бразильская говядина в замороженном виде наиболее низкая в цене, отмечает издание. Это делает ее привлекательной для импорта многими странами, в том числе закупкой мяса занимается и Казахстан.
Цены на продукты в Казахстане, в том числе на мясо, не снижаются. Не смотря на то, что рост стоимости товаров приостановился, их цена не спешит падать.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ