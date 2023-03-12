Импорт говядины из Бразилии запретил Казахстан

Временный запрет на ввоз бразильской говядины установил комитет ветеринарного контроля и надзора минсельхоза, сообщает Zakon.kz.

Запрет казахстанские ветеринары ввели после того, как стало известно, что Всемирная организация здоровья животных (WAHIS) зарегистрировала в Бразилии губкообразную энцефалопатию крупного рогатого скота (BSE), пишет Еldala.kz.

Под временный запрет на импорт в Казахстан попали:

живой крупный рогатый скот;

кровь и кровосодержащие продукты крупного рогатого скота;

говядина на кости;

говяжьи субпродукты;

кишечное сырье полученное от крупного рогатого скота, за исключением зачищенных оболочек;

говядина, полученная путем механической обвалки;

бескостная говядина, полученная от крупного рогатого скота возрастом старше 30 месяцев;

переработанные белки крупного рогатого скота, предназначенные в корм продуктивным животным и корма для продуктивных животных, в состав которых входят переработанные белки крупного рогатого скота, за исключением белков молока.

Бразильская говядина в замороженном виде наиболее низкая в цене, отмечает издание. Это делает ее привлекательной для импорта многими странами, в том числе закупкой мяса занимается и Казахстан.

Цены на продукты в Казахстане, в том числе на мясо, не снижаются. Не смотря на то, что рост стоимости товаров приостановился, их цена не спешит падать.