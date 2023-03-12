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Победой закончился первый матч Елены Рыбакиной в США

Победой закончился первый мачт Елены Рыбакиной в США Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка обошла чемпионку AusOpen-2020 Софью Кенин, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина стартовала сразу со второго круга женского "Мастерса" на турнире в Индиан-Уэллсе в США. На корте казахстанская спортсменка встретилась с американкой Софией Кенин.

Матч закончился победой Рыбакиной в двух сетах — 7:6, 7:6.

Следующая соперница определится в ближайшее время.

10 марта вторая ракетка Казахстана среди женщин Юлия Путинцева покинула сетку одиночного разряда на крупном американском турнире WTA Indian Wells 1000. Она не смогла пройти стартовый круг этих соревнований.

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