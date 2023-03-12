Статистика: рейтинг качества жизни в городах Казахстана

Институт экономических исследований Казахстана составил рейтинг качества жизни по результатам 2022 года для 25 городов Казахстана, включающий три фактора: "Экономика и бизнес", "Человеческие ресурсы" и "Инфраструктура", сообщает Zakon.kz.

Всего было проанализировано 89 показателей, из которых 53 – статистические, а 36 сформированы по результатам онлайн-анкетирования жителей городов, говорится в статье ERI.

Зарплаты в городах существенно различаются. Наибольшие суммы отмечаются в промышленных моногородах страны, областных центрах западных регионов, а также в городах Астана и Алматы, что делает их более привлекательными по сравнению с остальными городами.

Индекс "дороговизны жизни" показал, что самые высокие значения прожиточного минимума характерны для девяти городов: Жанаозен, Астана, Риддер, Степногорск, Алматы, Экибастуз, Балхаш, Усть-Каменогорск и Атырау.

Города, где более зафиксированы низкие расходы на проживание, – Туркестан, Актобе, Уральск, Петропавловск, Тараз. Например, прожиточный минимум в Туркестане на 1,5 раза ниже, чем в Жанаозене.

Наибольший показатель безработицы относительно количества наемных работников отмечен в городе Туркестане, а наименьший – в городе Жанаозене.

Если взять 1990 год как разделительную линию, то в среднем доля домов, построенных до 1990 года, составляет 55,2%, говорится в статье.

Самая высокая доля старых домов отмечается в городах Степногорск, Риддер, Караганда, Балхаш и Усть-Каменогорск. Меньше всего таких домов в жилищном фонде в городах Жанаозен, Атырау, Кызылорда, Актау и Туркестан.

По статистике за 2021 год можно заключить, что цель в обеспечении 30 квадратных метров жилья на одного человека была достигнута только в городах Астана и Актау. Среднее значение по 25 городам составляет 24,9 квадратных метра. Наименьшие значения по количеству квадратных метров жилья отмечены в пяти городах – Семей, Степногорск, Тараз, Петропавловск и Сатпаев.

В среднем по городам обеспеченность водой составляет 98,2%, при этом в 15 городах данный показатель достигает 100%. Однако эти данные могут вызвать вопросы, пишут в ERI.

Так, например, по Алматы обеспеченность водоснабжением составляет 100%. Однако, по информации акимата города, более 40 тыс. человек в городе используют привозную воду.

Низкая обеспеченность водоснабжением отмечается по г. Жанаозен – 61,8%.

Средняя обеспеченность канализацией в городах составляет 88,61%. Наименьшие показатели обеспеченности канализацией отмечены в городах: Туркестан (53%), Кызылорда (63,5%), Кокшетау (72,5%) и Талдыкорган (77,5%).

Согласно статистическим данным, в среднем по городам центральное горячее водоснабжение обеспечено на уровне 59,84%. Однако в городах Туркестан и Кызылорда этот показатель находится на низком уровне – 0,7% и 1,6%, соответственно. Также низкие показатели по центральному горячему водоснабжению отмечаются в городах Шымкент (5,7%), Кокшетау (12,4%) и Жанаозен (25,8%).

Жители городов, где отсутствует центральное горячее водоснабжение, вынуждены устанавливать индивидуальные водонагреватели. По условному "индексу Аристона" наибольшее количество таких установок отмечено в городах Кокшетау - 37,7%, Атырау - 35,5%, Кызылорда - 33,9%, Жанаозен - 29,8%, Алматы - 27,9%, Уральск - 25,5%, Талдыкорган - 21%.

Большинство объектов бизнеса сосредоточено в крупных городах, где 51,7% производимой продукции малого и среднего предпринимательства производится в четырех агломерациях – Астане, Алматы, Актобе и Шымкент. В этих городах также расположено значительное количество (34,1%) предприятий малого и среднего бизнеса. По результатам 2022 года, на три мегаполисах страны – Астану, Алматы и Шымкент – пришлось 2/3 прироста городского населения.

Институт экономических исследований также поделился рекомендациями для развития городов: