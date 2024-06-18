Астана на 7-м месте, Алматы на 11-м месте: рейтинг качества жизни в городах Казахстана

Институт экономических исследований РК (ERI) подготовил исследование, по результатам которого сформирован Национальный рейтинг качества жизни в 26 городах Казахстана по итогам 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В составлении рейтинга учитывалось 110 показателей (70 статистических и 40 опросных). Учитывались такие факторы, как "Материальное благополучие", "Рынок труда", "Бизнес-среда", "Демографическая ситуация", "Качество образования", "Здоровье населения", "Культура, спорт, досуг", "Транспортная инфраструктура", "Условия проживания", "Комфортность городской среды", "Безопасность", "Экология" и так далее.

Лидерами рейтинга стали города: Туркестан, Актау, Степногорск, Кызылорда и Атырау. При этом нижние строчки рейтинга занимают следующие города: Кокшетау, Конаев, Шымкент, Жанаозен, Актобе.

Несмотря на то, что большая часть показателей относятся к статистике и экономическому блоку, города республиканского значения не стали лидерами рейтинга. Например, Астана заняла 7-е место, Алматы – 11-е место.

Иллюстрация: economy.kz

Жители столицы критически оценивают качество дошкольного образования: 24-е место из 26 городов. Очевидно, что на общественное мнение сильное влияние оказывает нехватка дошкольных учреждений в столице, а также доступность детских садов.

Жителей Алматы волнует качество воздуха – 26-е место, также алматинцы жалуются на высокий уровень шума в городе – 26-е место (самый "шумный город").

Как правило, в крупных городах регистрируется и большее количество правонарушений, что делает их менее безопасными. Самыми небезопасными являются города-мегаполисы (Алматы, Астана и Шымкент), к тому же, по мнению жителей Алматы, город не готов к возможным ЧП природного характера и занимает последнее 26-е место. Но наиболее критично текущую ситуацию с безопасностью оценили жители Актобе, Алматы и Семея.

Жителей мегаполисов волнует увеличение нагрузки на инфраструктуру городов (перебои с водоснабжением), дефицит социальных объектов, низкие параметры благоустройства (отсутствие озеленения, неухоженные парки, запущенные водоемы).

По мнению жителей, лидерами по качеству автодорог являются следующие города: Актау, Кызылорда, Туркестан. Аутсайдеры: Уральск, Жезказган, Балхаш.

Квартиру по разумной цене можно приобрести в Актау, Туркестане, Степногорске. Аутсайдеры по доступности приобретения квартиры по разумной цене: Конаев, Риддер, Алматы. Довольны своими жилищными условиями жители Степногорска, Сатпаева и Астаны. Недовольны своими жилищными условиями жители Жанаозена, Балхаша и Актобе.

В части экологии, по результатам соцопроса, ситуация улучшилась на 11% хуже по сравнению с 2022 годом. Наиболее критично горожане оценивают состояние экологии в Актобе, Алматы и Балхаше.

Несмотря на разницу в оценках жизни в том или ином городе страны, инфраструктурные проблемы везде одинаковы. Это вопросы ЖКХ (качество водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения), окружающей среды: чистота воздуха, городских улиц, а также уборки мусора.

Сравнение опроса граждан о желании переехать и сальдо миграции. Иллюстрация: economy.kz

Выводы и рекомендации составителей рейтинга таковы. Экономическое развитие в городах Казахстана в основном сосредоточено в городах республиканского значения, а также в промышленных моногородах.

Демографические диспропорции между северными и южными регионами влияют на потенциал человеческого капитала в городах страны. Однако вопросы развития городской инфраструктуры также важны для развития человеческого капитала как в городах республиканского значениях, так и в моногородах страны. Прежде всего, это вопросы доступности базовой социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники и т. д.

В целом рейтинг качества жизни в городах является важным руководством и эмпирической базой для городов, в оценке их сильных и слабых сторон, а также в определении стратегий их будущего развития, считают авторы исследования.