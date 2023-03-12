Четыре космонавта приземлились у побережья Флориды, завершив 5-месячную миссию

Четыре космонавта космической станции вернулись на Землю поздно вечером в субботу на космической капсуле Dragon, сообщает Zakon.kz.

В Nasa сообщили, что их капсула приводнилась в Мексиканском заливе недалеко от побережья Флориды.

Американо-российско-японский экипаж провел пять месяцев на Международной космической станции, прибыв туда в октябре прошлого года. Помимо уклонения от космического мусора, астронавтам пришлось иметь дело с парой протекающих российских капсул, пристыкованных к орбитальному форпосту, и срочной доставкой корабля на замену для других членов экипажа станции.

Во главе с Николь Манн из НАСА , первой женщиной из числа коренных американцев, совершившей полет в космос, астронавты покинули станцию ​​рано утром в субботу. Менее чем через 19 часов их капсула Dragon покачивалась в море, ожидая погрузки.

В начале недели из-за сильного ветра и волнения в зоне приводнения они оставались на станции еще несколько дней. Их замена прибыла более недели назад.

