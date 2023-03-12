Более 120 килограммов осетра изъяли полицейские в Мангистауской области

Полицейские Мангистауской области обнаружили 33 незаконно выловленных осетровых рыбы общим весом 124 кг в багажнике машины, сообщает Zakon.kz.

"10 марта в ходе оперативно-профилактического мероприятия “Браконьер” на 29 километре трассы Актау-Форт-Шевченко сотрудники роты патрульной полиции ДП Мангистауской области совместно с природоохранной полицией остановили автомашину марки “Лада 2112”. В ходе осмотра автотранспорта в багажнике выявлено 33 штуки незаконно выловленных осетровых рыб общим весом 124 кг". ДП Мангистауской области

Задержан 26-летний мужчина. Изъятая рыба была передана в ТОО "Kazakh Osetr". Иная информация не разглашается в интересах следствия.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

5 мешков рыбы общим весом 149 кг пытался перевезти Павлодарец в салоне автомобиля.

