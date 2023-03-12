Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Более 120 килограммов осетра изъяли полицейские в Мангистауской области

Более 120 килограммов осетра изъяли полицейские в Мангистауской области Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Полицейские Мангистауской области обнаружили 33 незаконно выловленных осетровых рыбы общим весом 124 кг в багажнике машины, сообщает Zakon.kz.
"10 марта в ходе оперативно-профилактического мероприятия “Браконьер” на 29 километре трассы Актау-Форт-Шевченко сотрудники роты патрульной полиции ДП Мангистауской области совместно с природоохранной полицией остановили автомашину марки “Лада 2112”. В ходе осмотра автотранспорта в багажнике выявлено 33 штуки незаконно выловленных осетровых рыб общим весом 124 кг".ДП Мангистауской области

Задержан 26-летний мужчина. Изъятая рыба была передана в ТОО "Kazakh Osetr". Иная информация не разглашается в интересах следствия.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". 

5 мешков рыбы общим весом 149 кг пытался перевезти Павлодарец в салоне автомобиля.

Читайте также

В Алматы водитель без прав сбил мопед и скрылся

Появились подробности избиения сотрудника на руднике в Улытауской области

Трое мужчин избили и ограбили прохожего в Астане

Мухит Турсынали
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Гороскоп: кому нужно быть осторожными в воскресенье
Гороскоп: кому нужно быть осторожными в воскресенье
Гороскоп для всех знаков
Гороскоп для всех знаков на 11 марта
Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть
Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления