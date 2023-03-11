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149 кг рыбы незаконно перевозил житель Павлодара

149 кг рыбы незаконно перевозил житель Павлодара Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
5 мешков рыбы, общим весом 149 кг пытался перевести Павлодарец в салоне автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомобиля Mitsubishi Montero, незаконно перевозивший рыбу, был задержан в степной зоне Жумыскерского сельского округа.

"В салоне машины обнаружено 5 мешков рыбы “карась”, общим весом 149 кг. При этом, у водителя отсутствовали разрешительные документы. Установлено, что рыбу он выловил около озера Карасор".ДП Павлодарской области

На 40-летнего водителя составлен административный протокол по ч.3 ст. 383 КР КоАП "Нарушение правил рыболовства".

Алматинец выращивал в подвале дома марихуану. Как сообщили в полиции, подозреваемый в своем доме по улице Тохтарова занимался культивированием марихуаны.

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