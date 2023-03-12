Почему в Австралии такие большие насекомые

Почему в Австралии насекомые вырастают до таких больших, иногда огромных по нашим меркам размеров, рассказали австралийские энтомологи, сообщает Zakon.kz.

Во-первых, Австралия является одним из старейших континентов, где насекомые развивались многие миллионы лет без вмешательства человека. Это привело к эволюции больших и разнообразных видов насекомых, включая термитов, тараканов и муравьев.



Во-вторых, климат Австралии теплый и влажный, что идеально подходит для развития насекомых. Большинство видов насекомых имеют более быстрый цикл размножения и более короткий период развития в теплых условиях, что означает, что они могут вырастать и развиваться быстрее, чем в более холодных климатах.

Наконец, Австралия изолирована от остальной части мира, что означает, что насекомые на этом континенте имеют меньше конкуренции от других видов, чем в других частях мира. Это позволяет им занимать новые экологические ниши и развиваться в более крупных и разнообразных видов.

Таким образом, сочетание изолированности, теплого климата и долгого периода эволюции привело к тому, что насекомые в Австралии являются крупнее и разнообразнее, чем в других частях мира.