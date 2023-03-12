Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Почему в Австралии такие большие насекомые

Почему в Австралии такие большие насекомые Фото: freepik
Почему в Австралии насекомые вырастают до таких больших, иногда огромных по нашим меркам размеров, рассказали австралийские энтомологи, сообщает Zakon.kz.

Во-первых, Австралия является одним из старейших континентов, где насекомые развивались многие миллионы лет без вмешательства человека. Это привело к эволюции больших и разнообразных видов насекомых, включая термитов, тараканов и муравьев.

Во-вторых, климат Австралии теплый и влажный, что идеально подходит для развития насекомых. Большинство видов насекомых имеют более быстрый цикл размножения и более короткий период развития в теплых условиях, что означает, что они могут вырастать и развиваться быстрее, чем в более холодных климатах.

Наконец, Австралия изолирована от остальной части мира, что означает, что насекомые на этом континенте имеют меньше конкуренции от других видов, чем в других частях мира. Это позволяет им занимать новые экологические ниши и развиваться в более крупных и разнообразных видов.

Таким образом, сочетание изолированности, теплого климата и долгого периода эволюции привело к тому, что насекомые в Австралии являются крупнее и разнообразнее, чем в других частях мира.

Мухит Турсынали
Интересное Австралия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Гороскоп: кому нужно быть осторожными в воскресенье
Гороскоп: кому нужно быть осторожными в воскресенье
Гороскоп для всех знаков
Гороскоп для всех знаков на 11 марта
Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть
Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления