Цены на популярные криптовалюты на 12 марта

В материале представлен курс популярных криптовалют на 12 марта, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 20 393,7 $; изменения за 24 часа: +1,73%.

Эфириум (ETH): 1 461,49 $; изменения за 24 часа: +2,46%.

Tether (USDT): 1,0068 $; изменения за 24 часа: +0,17%.

BNB (BNB): 275,32 $; изменения за 24 часа: +0,19%%.

USD Coin (USDC): 0,9515 $; изменения за 24 часа: +5,53%.

Dogecoin (DOGE): 0,066221 $; изменения за 24 часа: +2,37%.

Binance USD (BUSD): 0,9944 $; изменения за 24 часа: +0,05%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации материала.

По состоянию на 12 марта 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.98 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.