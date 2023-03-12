Цены на популярные криптовалюты на 12 марта
Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).
Данные взяты из открытых источников.
Биткоин (BTC): 20 393,7 $; изменения за 24 часа: +1,73%.
Эфириум (ETH): 1 461,49 $; изменения за 24 часа: +2,46%.
Tether (USDT): 1,0068 $; изменения за 24 часа: +0,17%.
BNB (BNB): 275,32 $; изменения за 24 часа: +0,19%%.
USD Coin (USDC): 0,9515 $; изменения за 24 часа: +5,53%.
Dogecoin (DOGE): 0,066221 $; изменения за 24 часа: +2,37%.
Binance USD (BUSD): 0,9944 $; изменения за 24 часа: +0,05%.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации материала.
По состоянию на 12 марта 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.98 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.