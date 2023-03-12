В нескольких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В РГП "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением на 13 марта. По прогнозам синоптиков, на юго-востоке ожидается сильный дождь, в течение дня по всей республике возможен туман, усиление ветра и гололед, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромет", большая часть территории Казахстана ожидает влияние антициклона, ожидается преимущественно сухая погода без осадков. Однако, на востоке, юге и юго-востоке республики, проходящие атмосферные фронтальные разделы приведут к дождю и снегу, а на юго-востоке ожидается сильный дождь.

В течение дня по всей республике возможен туман, усиление ветра и гололед, а на юго-западе страны может быть пыльная буря. Ночью на юге горных районов Жетысуской области и горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

Штормовое предупреждение на 13 марта:

В Западно-Казахстанской области на севере и востоке ожидается туман, а юго-восточный ветер днем может достигать порывов до 15-20 м/с. В городе Уральск 13 марта ночью и утром также ожидается туман, а юго-восточный ветер днем может достигать порывов до 18 м/с.



В Северо-Казахстанской области на севере и востоке также ожидается туман ночью и утром, а днем южный ветер на западе области может достигать порывов до 15-20 м/с. В городе Петропавловск 13 марта также ожидается туман в ночное и утреннее время.

В Акмолинской области на севере и востоке также ожидается туман, а днем южный и юго-восточный ветер на севере и западе области может достигать порывов до 15-20 м/с. В городе Кокшетау 13 марта ночью и утром также ожидается туман.

Ночью на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также на юге и в горных районах области может возникнуть туман. Ветер на северо-западе области с переходом на северо-восточный, а на севере и востоке области порывы ветра могут достигать 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.

В городе Алматы 13 марта ночью ожидается сильный дождь, а утром может возникнуть туман. Ветер на северо-западе области, где находится Алматы, будет достигать порывов до 15 м/с.

В городе Конаев 13 марта ожидается ветер на северо-западе со скоростью порывов до 15 м/с.

13 марта на юге, западе Павлодарской области ожидается туман.

ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах ветер будет восточный с порывами до 15-20 м/с.

13 марта ожидается сильные осадки (дождь, снег) на юге и в горных районах Жетысуской области, а также туман на севере и в горных районах области. Ветер будет западный, с порывами 17-22 м/с на востоке и в горных районах области.

13 марта на востоке, севере, юге Костанайской области ожидается туман.

13 марта в Мангистауской области на большей части территории ожидается пыльная буря, особенно на востоке и в центре. Ветер юго-восточный, с порывами до 15-20 м/с, ночью на северо-западе области могут достигать 23 м/с. Актау: 13 марта ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с.



В Кызылординской области на севере и в центре ожидается туман временами. Кызылорда: 13 марта возможен туман.

На востоке Актюбинской области ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юге и западе области порывы могут достигать 15-20 м/с.