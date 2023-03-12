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СМИ: США грозит "катастрофический" кризис банковской системы

США грозит "катастрофический" кризис банковской системы Фото: pixabay
Администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до завтра не будет выработан план по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank (SVB), пишут американские СМИ, сообщает Zakon.kz.

В частности, издание Axios пишет, что в ином случае кабмин столкнется с "катастрофическим" кризисом.

"Президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения", — говорится в публикации.

Кредитор SVB Financial Group, ориентированный на стартапы, в пятницу стал банкротом. Это крупнейший крах в банковской системе США со времен финансового кризиса 2008 года.

По данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы Калифорнии закрыли SVB, а все застрахованные вклады перевели в новую организацию — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.

В 2008 году после крушения Lehman Brothers произошел масштабный банковский кризис в США и многие аналитики опасаются повторения этой ситуации и сейчас.

К слову, предприниматель Илон Маск заявил, что готов обсудить покупку обанкротившегося SVB.

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