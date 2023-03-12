СМИ: США грозит "катастрофический" кризис банковской системы

Администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до завтра не будет выработан план по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank (SVB), пишут американские СМИ, сообщает Zakon.kz.

В частности, издание Axios пишет, что в ином случае кабмин столкнется с "катастрофическим" кризисом.

"Президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения", — говорится в публикации.

Кредитор SVB Financial Group, ориентированный на стартапы, в пятницу стал банкротом. Это крупнейший крах в банковской системе США со времен финансового кризиса 2008 года.



По данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы Калифорнии закрыли SVB, а все застрахованные вклады перевели в новую организацию — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.

В 2008 году после крушения Lehman Brothers произошел масштабный банковский кризис в США и многие аналитики опасаются повторения этой ситуации и сейчас.

К слову, предприниматель Илон Маск заявил, что готов обсудить покупку обанкротившегося SVB.