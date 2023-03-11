Илон Маск допустил покупку крупнейшего в США обанкротившегося банка

Американский миллиардер Илон Маск допустил покупку обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB), являющегося одним из крупнейших банков США, сообщает Zakon.kz.

Об этом бизнесмен написал в Twitter.

"Я открыт для этой идеи", — ответил Маск пользователю соцсети, предложившему миллиардеру купить SVB и сделать его электронным банком.

Ранее сегодня, 11 марта, калифорнийский цифровой регулятор объявил банкротом SVB,16-й по величине банк США. Кредитная организация была ориентирована на стартапы.



Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года, банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank.

FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.

Основные американские индексы с начала недели потеряли от 1% до 1,8%.

