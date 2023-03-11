Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Илон Маск допустил покупку крупнейшего в США обанкротившегося банка

Илон Маск допустил покупку крупнейшего в США обанкротившегося банка Фото: wikimedia
Американский миллиардер Илон Маск допустил покупку обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB), являющегося одним из крупнейших банков США, сообщает Zakon.kz.

Об этом бизнесмен написал в Twitter.

"Я открыт для этой идеи", — ответил Маск пользователю соцсети, предложившему миллиардеру купить SVB и сделать его электронным банком.

Ранее сегодня, 11 марта, калифорнийский цифровой регулятор объявил банкротом SVB,16-й по величине банк США. Кредитная организация была ориентирована на стартапы.

Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года, банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank.

FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.

Основные американские индексы с начала недели потеряли от 1% до 1,8%.

Читайте также

Саудовская Аравия повысила цены на нефть

Почти 2,5 тыс. казахстанцев обратились за внесудебным банкротством в день, когда начал действовать закон

В Казахстане выросло производство напитков на 11%

Константин Вноровский
Маск Илон США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гороскоп для всех знаков
Гороскоп для всех знаков на 11 марта
Гороскоп: кому нужно быть осторожными в воскресенье
Гороскоп: кому нужно быть осторожными в воскресенье
В Алматы, Алматинской и Жетысуской областях прогнозируют землетрясение
В Алматы, Алматинской и Жетысуской областях прогнозируют землетрясение
Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть
Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления