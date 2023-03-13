КНДР запустила неопознанные ракеты с подводной лодки

Северная Корея запустила ракету с подводной лодки недалеко от Синпхо, сообщает Zakon.kz

По информации Yonhap тип запущенной Северной Кореей ракеты пока не установлен.

Разведывательные органы Южной Кореи и США подробно анализируют подробные характеристики, такие как дальность полета, высота и скорость ракеты.



"Наши военные поддерживают состояние полной готовности, тесно сотрудничая с США, усиливая наблюдение и бдительность", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов.



Предполагается, что Северная Корея произвела запуск ракеты в ответ на совместные учения США и Южной Кореи Freedom Shield (FS), которые пройдут 13 и 23 марта.