Какие страны могут оказаться под угрозой дефолта, рассказал аналитик

Российский эксперт заявил что под ударом дефолта Индия, а за ней — десятки стран Африки и Латинской Америки, сообщает Zakon.kz

Аналитик Андрей Кочетков в беседе с агентством "Прайм" связывает дефолт из-за возможного резкого повышения ставки Федрезерва США.

По его словам, из крупных государств под ударом Индия, а также десятки стран Африки и Латинской Америки. Он пояснил, что проблема внешнего долга, номинированного в долларах США, в размере и в необходимости обслуживания. Кочетков подчеркнул, что в практике государственного управления финансами предусмотрены возможности рефинансирования прежних обязательств.

По мнению Кочеткова в последние годы такие заимствования производились по достаточно низким ставкам. Сейчас, на фоне ужесточения денежной политики ФРС США, они становятся намного дороже. По факту, для рефинансирования прежнего долга необходимо занимать деньги под еще более высокий процент, что делает его заметно дороже в обслуживании, а также увеличивает номинальный объем. Чем выше ставка ФРС, тем дороже и больше становится внешний долг.

Для экономик со слабым торговым балансом это становится неподъемным. Особенно это касается тех, у кого двойной дефицит бюджета и торговли, что не дает вывести денежные потоки в плюс.

Кочетков также отметил, что рост курса доллара приводит к снижению цен на товары экспорта проблемных стран. Он пояснил, что доходы этих государств страдают, а расходы увеличиваются. Он заявил, что единственным способом избавиться от долговых и валютных потрясений является жизнь по средствам и развитие собственной экономики.

Ранее сообщалось, что некоторые наиболее уязвимые развивающиеся экономики мира столкнулись с серьезным кризисом — причиной стал дефицит американской валюты.