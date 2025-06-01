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Мир

Возможный дефолт прокомментировали в США

возможный дефолт прокомментировали в США, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 20:46 Фото: pixabay
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что его страна никогда не объявит дефолт, сообщает Zakon.kz.

Так он в интервью телеканалу CBS прокомментировал законопроект об увеличении потолка госдолга.

"Я скажу, что США никогда не объявят дефолт. Этого никогда не произойдет, мы на пути к тому, чтобы упредить это, и никогда не врежемся в стену", – заявил Бессент.

Отметим, что 10 мая в Минфине США заявляли, что страна может столкнуться с дефолтом уже в августе текущего года.

Ранее у министра национальной экономики Нурлана Байбазарова на пресс-конференции в правительстве представители СМИ спросили, не ожидается ли дефолт в Казахстане из-за падения национальной валюты. Его ответ можно прочитать здесь.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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