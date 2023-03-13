Казахстан и Узбекистан договорились запустить простаивающие текстильные фабрики

В Шымкенте запустят простаивающие текстильные фабрики, сообщает Zakon.kz

По информации 24.kz в рамках сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном решено совместно возродить текстильную промышленность.

Как выяснилось, чтобы было выгодно всем, к простаивающим предприятиям за счет бюджета подключили электроэнергию и снизили тариф, сделали налоговые преференции. Инвестор же обязался вложить средства в закуп сырья, обновление оборудования, обучение специалистов. Легкой промышленности сейчас нелегко, рассказывает директор швейного производства Клара Санджарова. Она в ожидании перемен. Ведь за квалифицированными швеями в мегаполисе идет настоящая охота. Из-за нехватки кадров у нее простаивает один из цехов.

"Именно швей не хватает. Три года обучаются, а потом по своей специальности не хочет молодежь работать. В год можно на 3 миллиарда заказов брать, а сейчас из-за нехватки швей на 1 миллиард заказы берем". Клара Санджарова, директор швейного производства

То, что стороны договорились о взаимной поддержке, по словам Клары Санджаровой, придаст новый импульс развитию. Ведь текстильным комплексом полного производства – от переработки хлопка до готовой продукции – в Шымкенте могут похвастать единицы. Большинство фабрик закупают сырье в соседних странах. А тем временем хлопка на юге страны в избытке.

"Фермеры хотят, чтобы их хлопок продавался подороже, а предприятия хотят, чтобы это было подешевле. Сейчас со всеми крестьянскими хозяйствами уже переговорили. Все предприятия, которые перерабатывают хлопок, уже заключили договоры. Всё у них налажено". Ермек Турманов, зам. руководителя Управления предпринимательства г. Шымкента:

Текстильным предприятиям, расположенным в Специальной экономической зоне, также предоставляют налоговые преференции. Казахстан и Узбекистан совместно будут развивать не только эту сферу. Запущен завод по производству мягких лекарственных форм, а также фабрика, где уже выпускают бумажные изделия гигиенического назначения.



