"Казахмыс" сообщил о гибели машинистки на фабрике
Фото: pexels
На фабрике "Казахмыс" 22 ноября скончалась машинистка, сообщает Zakon.kz.
По информации компании "Казахмыс", несчастный случай произошел 22 ноября 2023 года на Жезказганской обогатительной фабрике №2.
"В результате зажатия механизмом конвейера машинистка конвейера 1980 года рождения получила травму, несовместимую с жизнью. Скорая помощь констатировала смерть", – говорится в сообщении.
Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
Ранее стало известно, что горняк погиб на шахте "Казахмыса" в Карагандинской области.
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