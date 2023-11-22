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"Казахмыс" сообщил о гибели машинистки на фабрике

На фабрике "Казахмыс" погибла машинистка Фото: pexels
На фабрике "Казахмыс" 22 ноября скончалась машинистка, сообщает Zakon.kz.

По информации компании "Казахмыс", несчастный случай произошел 22 ноября 2023 года на Жезказганской обогатительной фабрике №2.

"В результате зажатия механизмом конвейера машинистка конвейера 1980 года рождения получила травму, несовместимую с жизнью. Скорая помощь констатировала смерть", – говорится в сообщении.

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

Ранее стало известно, что горняк погиб на шахте "Казахмыса" в Карагандинской области. 

Анастасия Стативкина
Жезказган Карагандинская область
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