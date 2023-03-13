В США закрыли еще один банк

Из-за финансовых проблем в США закрыли банк Signature Bank, сообщает Zakon.kz

По информации издания Axios коммерческий банк Signature Bank стал вторым финансовым учреждением, закрытым за последнюю неделю по решению властей после краха Silicon Valley Bank.

Отмечается, что этот инцидент вызвал опасения по поводу возможного кризиса банковской системы в Соединенных Штатах.

По состоянию на декабрь 2022 года общая сумма активов Signature Bank составляла около 110 миллиардов долларов, а общая сумма депозитов - около 83 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что регулирующие органы США защитят всех вкладчиков банка Силиконовой долины, чтобы предотвратить последствия.

Калифорнийские банковские регуляторы закрыли банк, который вел деятельность как банк Силиконовой Долины, в пятницу и назначили Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) управляющим для последующего отчуждения его активов, передает Reuters.

Началось все 9 марта. Тогда котировки SVB Financial Group, американского банка, специализирующегося на обслуживании компаний в технологическом секторе Силиконовой Долины, упали на 60% после неожиданного объявления банком необходимости срочного увеличения капитала. Банк провел дополнительное размещение акций на $1,75 млрд в среду, чтобы укрепить свой баланс. В проспекте для инвесторов банк пояснил, что ему необходимо покрыть убытки в размере $1,8 млрд, возникшие в результате продажи части своего портфеля активов.

Главный офис и все филиалы Silicon Valley Bank вновь откроются 13 марта, и все застрахованные вкладчики получат полный доступ к своим застрахованным вкладам не позднее утра понедельника, сообщила FDIC .

Но, по данным FDIC, 89% депозитов банка на сумму 175 миллиардов долларов не были застрахованы на конец 2022 года, и их судьбу еще предстоит определить.