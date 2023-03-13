Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге

Генеральный директор и другие руководители "Алматинских тепловых сетей" осуждены за коррупцию. Как сообщили Zakon.kz в Антикоррупционной службе, они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговором суда №2 Медеуского района Алматы осуждены за получение взятки:



– генеральный директор ТОО "Алматинские тепловые сети" (далее – АлТС) Бейсенбинов К. к штрафу в сумме 560 млн тенге;

– главный инженер АлТС Казымбетов Д. к штрафу в сумме 560 млн тенге;

– начальник Управления капитального строительства АлТС Джингильбаев С. к штрафу в сумме 560 млн тенге.

Кроме того, за дачу взятки осужден директор ТОО "СпецКоммунСтрой" Разимбеков Б. с назначением наказания в виде штрафа в сумме 400 млн тенге.

Также сказано, что указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

"Общая сумма штрафа для осужденных составила 2 млрд 80 млн тенге, что является равным бюджету строительства школы на 350 мест или детского сада на 320 мест". Пресс-служба Антикора

В сообщении ведомства уточняется, что должностные лица АлТС подозревались в получении взятки от Разимбекова Б. в сумме 16 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств по договорам о проведении реконструкции тепловых сетей в Алматы.

В соответствии со ст. 41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы (приговор суда не вступил в законную силу).

10 марта 2023 года сообщалось, что генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой" приговорили к штрафу в размере 185 млн тенге.