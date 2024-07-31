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На 81 млн тенге оштрафовали за взятку главу "Алматы Тазалык"

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 12:24 Фото: Zakon.kz
Руководитель коммунального предприятия Алматы осужден за коррупцию. В Антикоррупционной службе Казахстана озвучили подробности приговора, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства за 31 июля 2024 года сказано, что судом №2 Медеуского района Алматы осуждены за взяточничество директор ГКП на ПХВ "Алматы Тазалык" Токтасынов А. и директор частной компании ТОО "Қала көркейту" Байжанов С.

Следствие установило, что Токтасынов получил взятку в сумме 2,7 млн тенге от предпринимателя за заключение договоров субподряда услуг по содержанию улиц и тротуаров Алматы и подписание актов выполненных работ.

"Приговором суда Токтасынову назначено наказание в виде штрафа в сумме 81 млн тенге, Байжанову – 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности".Пресс-служба Антикора

Судебный акт не вступил в законную силу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Антикор сообщал о задержании главы "Алматы Тазалык" еще в начале 2024 года.

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