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Гендиректора ТОО "Астана-Зеленстрой" приговорили к штрафу в размере 185 млн тенге

Гендиректора "Астана-Зеленстрой" приговорили к штрафу в размере 185 млн тенге Фото: Zakon.kz
Генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой" оштрафовали на 185 млн тенге. Об этом Zakon.kz 10 марта сообщили в Антикоррупционной службе.

По данным ведомства, в суде №2 района Байқоңыр Астаны завершено рассмотрение дела в отношении генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой" А. Наурызәлі по факту получения 9 миллионов тенге.

Отмечено, что взятку передала заместитель директора ТОО "Табиғат-Сервис НС" С. Карлова за оказание предпочтения и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему содержанию зеленых насаждений.

"Приговором суда от 3 марта Наурызәлі признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки – 185 миллионов тенге с лишением права занимать должности в государственных учреждениях".Пресс-служба Антикора

Также сказано, что Карлову суд приговорил к штрафу в размере пятнадцатикратной суммы взятки – 135 миллионов тенге.

9 февраля 2023 года стало известно, что чиновников из подразделения Минздрава подозревают в получении взятки.

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Анастасия Московчук
Антикор Астана
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