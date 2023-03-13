В правила госзакупок внесли изменения, влияющие на конкурсное ценовое предложение
В частности, вводятся дополнительные критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение.
Так, если сумма, выделенная для осуществления государственной закупки, не превышает 400 000 МРП, и в случае нахождения потенциального поставщика в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, городов республиканского значения и столицы по месту выполнения работ, такому потенциальному поставщику присваивается условная скидка в размере 1%.
Еще один критерий предусматривает вычет 0,1% от общей условной скидки за наличие на исполнении у потенциального поставщика каждого договора о государственных закупках, заключенного в текущем финансовом году.
Кроме того, при осуществлении госзакупок способом конкурса применяются следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение:
- наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;
- показатель уплаченных налогов;
- показатель финансовой устойчивости, рассчитываемый при равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений;
- функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров.
Приказ вводится в действие с 22 марта 2023 года.