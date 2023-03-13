В правила госзакупок внесли изменения, влияющие на конкурсное ценовое предложение

Приказом министра финансов от 1 марта 2023 года внесены изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В частности, вводятся дополнительные критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение.

Так, если сумма, выделенная для осуществления государственной закупки, не превышает 400 000 МРП, и в случае нахождения потенциального поставщика в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, городов республиканского значения и столицы по месту выполнения работ, такому потенциальному поставщику присваивается условная скидка в размере 1%.

Еще один критерий предусматривает вычет 0,1% от общей условной скидки за наличие на исполнении у потенциального поставщика каждого договора о государственных закупках, заключенного в текущем финансовом году.

Кроме того, при осуществлении госзакупок способом конкурса применяются следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение:

наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;

показатель уплаченных налогов;

показатель финансовой устойчивости, рассчитываемый при равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений;

функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров.

Приказ вводится в действие с 22 марта 2023 года.