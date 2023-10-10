В правила осуществления госзакупок внесли изменения

Заместитель премьер-министра-министр финансов приказом от 4 октября 2023 года внес изменения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточнено определение "показатель финансовой устойчивости потенциального поставщика" – совокупность показателей по доходам, уплаченным налогам и фонду оплаты труда потенциального поставщика, определяемая веб-порталом автоматически согласно данным информационных систем органов государственных доходов или соответствующего уполномоченного органа потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан, полученных путем интеграции в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области информатизации (органы государственных доходов), применяемый в порядке, определенном пунктом 293 настоящих Правил.

Данная поправка вносится в целях исполнения международных обязательств Казахстана на внутреннем рынке ЕАЭС по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, исходя из необходимости недопущения возникновения барьеров, а также максимального сокращения изъятий и ограничений, предоставления потенциальным отечественным поставщикам и потенциальным поставщикам-нерезидентам РК равных возможностей для участия в процедурах проведения госзакупок.

Помимо этого установлено, что цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы признается демпинговой в случае, если она ниже цены, указанной в технико-экономическом обосновании (для разработки проектно-сметной документации) и проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в соответствии с законодательством РК более чем на 3%. Таким образом, снижено минимальное пороговое значение демпинга с 5% до 3%.

Для повышения качества и исключения фактов предоставления заниженных цен в закупках по среднему ремонту автомобильных дорог не только общего пользования, но и населенных пунктов установлено минимальное пороговое значение демпинга по аналогии с СМР, проектированием и технадзором. Теперь цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы по среднему ремонту автомобильных дорог признается демпинговой в случае, если она ниже цены, указанной технической документации, более чем на 5%.

Помимо этого, при среднем ремонте автомобильных дорог, документом, подтверждающим опыт работы, является акт выполненных работ.



В целях урегулирования вопроса рассмотрения опыта работы потенциального поставщика в составе заявки на участие в конкурсе без применения электронного депозитария внесено следующее дополнение в п.245-1 Правил:

"При осуществлении государственных закупок без использования электронного депозитария, опыт работы, полученный в результате реорганизации путем слияния, присоединения и преобразования потенциального поставщика рассматривается конкурсной комиссией после обновления (объединения) на веб-портале показателей финансовой устойчивости реорганизуемых юридических лиц."

Далее внесено уточнение: "В случае, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) по работам по разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации и градостроительных проектов не превышает 20 000 МРП (69 млн тенге в 2023 году), установленного на соответствующий финансовый год, суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пяти процентов." Соответствующее разграничение между СМР и работами по разработке ПСД установлено в целях расширения конкурентной среды, а также исходя из того, что суммы работ по разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации и градостроительных проектов, как правило, не достигают 200 000 МРП.

В целях установления единообразного подхода по расчету опыта работы в сфере строительства, его будут рассчитывать в соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам.



В целях расширения конкурентной среды, а также предоставления возможности присвоения условной скидки потенциальным поставщикам, к примеру, зарегистрированным в Акмолинской области участвующим в государственных закупках в г.Астана вносится дополнение:

"Нахождение потенциального поставщика в границах города республиканского значения и столицы является равнозначным нахождению его в соответствующей административно-территориальной единице в границах области. При этом, нахождение потенциального поставщика в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, на которой находится столица или город республиканского значения является равнозначным с нахождением его в границах города республиканского значения и столицы."

Также в Правила вносены уточнения касательно участия в конкурсе с использованием рамочного соглашения. В частности, установлены ограничения для участия во втором этапе данного конкурса.

Уточнены нормы касательно выявления победителя государственных закупок. Так, при равенстве показателей финансовой устойчивости победителем признается участник конкурса, с минимальной общей суммой договоров о государственных закупках, заключенных в текущем финансовом году.

При равенстве общей суммы действующих договоров о государственных закупках, заключенных в текущем финансовом году, победителем признается участник конкурса, заявка на участие которого поступила ранее заявок на участие в конкурсе других потенциальных поставщиков.

Изменения также внесены в Типовой договор о госзакупках работ в сфере строительства (СМР) и Перечень госзакупок работ, услуг, при осуществлении которых применяются отрицательные значения в качестве критерия, влияющего на конкурсное ценовое предложение.

Приказ вводится в действие 20 октября 2023 года.