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Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике

диджей Фото: Instagram/shakira
Песня Шакиры "Music Sessions #53" установила сразу 14 мировых рекордов. Певица попала в Книгу рекордов Гиннесса с этим треком. Артистка посвятила песню бывшему мужу-изменнику, футболисту Жерару Пике, сообщает Zakon.kz.

По мнению Шакиры, эту композицию она создала для всех женщин, которые переживают развод.

"Прелесть этой песни в том, что она стала чем-то вроде гимна для очень многих женщин. У меня был действительно трудный год после моего расставания", – сказала певица.

Трек собрал большое количество скачиваний в Spotify за 24 часа среди латиноамериканских треков, 100 миллионов просмотров на YouTube среди латинских треков.

Колумбийская поп-звезда Шакира стала гостьей The Tonight Show Джимми Феллона, которое посетила вместе с диджеем Bizarrap.


В конце 2022 года Шакира и Пике официально развелись после 11 лет брака. Шакира неоднократно обвиняла футболиста в измене.

24 февраля вышел клип Шакиры, который за несколько часов набрал более трех миллионов просмотров, и посвящен он бывшему мужу – экс-защитнику "Барселоны" и сборной Испании Жерару Пике, сообщает Zakon.kz.

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