Скандал в "Барселоне": к чему может привести одно из самых громких обвинений в современном футболе

Коррупционный скандал вокруг испанского футбольного клуба "Барселона" набирает новые обороты после того, как прокуратура предъявила обвинения. Правоохранители нашли доказательства премирования "каталонцами" экс-главы судейского комитета в размере 7,3 млн евро, сообщает Zakon.kz.

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Все эта скандальная история началась, когда испанская прокуратура обнаружила налоговые нарушения в отношении компании Dasnil 95, которой руководил вице‑президент технического судейского комитета Испанской федерации футбола (RFEF) Хосе Мария Энрикес Негрейра с 1994 по 2018 год. Сотрудники надзорного органа обнаружили, что "Барселона" в течение 17 лет заплатила компании Негрейры 7,3 млн евро за отчеты по арбитражным вопросам.

После этого прокуратура выдвинула обвинения в отношении экс-президентов "Барселоны", возглавлявших клуб в то время - Сандро Роселя и Хосепа Марии Бартомеу. Их обвинили "в недобросовестном управлении клубом" и "в подделке документов третьей стороной". Эти подозрения также коснулись бывших директоров каталонского клуба - Альберту Солеру и Оскару Грау.



Руководителей клуба обвинили в подкупе бывшего вице-президента технического судейского комитета Негрейры, которому перечислили денежную сумму в размере 7,3 млн евро за положительное решение ряда вопросов в отношении команды. В свою очередь каталонский клуб не отрицал, что выдавал определенную сумму футбольному чиновнику, но только за "консультационные услуги".

Фото: Instagram/fcbarcelona

Следственные органы к данному моменту нашли суммы переводов бывшему вице-президенту судейского комитета Испании, которые будут приобщены к делу в суде. Всего выплаты Негрейре составили 7,3 млн евро, сумма проплачена в период с 2001 по 2018 годы. А началась все с обычной проверки налоговой службы, которой не могли обосновать уход из казны клуба 877 тысяч евро.

Фото: Instagram/fcbarcelona



Прокуратура также обвиняет в коррупции самого Негрейру. По данным следствия, Энрикес Негрейра получал денежные вознаграждения за принятие положительных решений арбитрами в пользу каталонского клуба. Проверка налоговой службы установила, что потраченные клубом финансовые средства не были напрямую связаны с деловой или профессиональной деятельностью.

Также на днях налоговая служба Испании заподозрила, что Негрейра не только получал средства, но и сам мог участвовать в подкупе других: ведомство обнаружило, что он в период с 2016 по 2019 год регулярно снимал крупные суммы наличными. Всего за указанный период он снял со своего личного счета и со счета его компании Dasnil 95 сумму в размере 550 тыс. евро. Неизвестно, где находятся эти деньги, которые бывший судья использовал «для оплаты различных услуг». При этом Федерация футбола Испании покрывала все его расходы на проживание, проезд и питание и необходимости в такой сумме наличными не должно было возникать.

Фото: Instagram/jlaportaoficial

Нынешний президент "Барселоны" Жоан Лапорта незамедлительно отреагировал на эту ситуацию, отметив, что клуб невиновен. Глава "каталонцев" успокоил фанатов, заявив, что они стали жертвой кампании против их чести и достоинства, и он не позволит унижать клуб и докажет невиновность команды.

Culers, estigueu tranquils. El Barça és innocent del que se l’acusa i víctima d’una campanya contra la seva honorabilitat en la que ara ja hi són tots. Cap sorpresa, defensarem el Barça i demostrarem la innocència del Club. Molts hauran de rectificar. #totsUnitsFemForça — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) March 12, 2023

"Барселона" не виновна в том, в чем ее обвиняют, и стала жертвой всеобщей кампании по нанесению ущерба ее чести. В этом нет ничего удивительного, мы будем защищать честь нашего коллектива и докажем, что клуб невиновен. Многим придется исправлять свои ошибки". Жоан Лапорта, президент ФК Барселона

Один из главных фигурантов этого скандала, Хосе Мария Энрикес Негрейра, на данный момент исчез из поля зрения следственных органов, пишет SportEs. По разным версиям он скрывается, так как, если он заговорит, то раскроется много тайн вокруг нашумевшего дела.

Фото: wikimedia.

По мнению La Vanguardia, "Барселоне" как юридическому лицу грозит всего лишь штраф, если докажут вину клуба в коррупции. Но также возможен перевод команды в низший дивизион испанского первенства, а экс-руководителям клуба грозит минимальное тюремное заключение. В свою очередь, УЕФА сможет отстранить "Барсу" от участия в еврокубках, чтобы избежать репутационного ущерба турнирам.









В самый разгар скандала главный конкурент "Барселоны" - мадридский "Реал" - выразил свое беспокойство и заявил об участии в судебном процессе. И это все в преддверии очередного Эль-Класико между этими командами, который состоится 19 марта.

Экс-звезда "Барсы" Жерар Пике также отреагировал на обвинение в адрес своего клуба в подкупе судей. Экс-защитник рассказал, что ничего не знал о возможном взаимодействии клуба с Негрейрой.

"Футболисты ничего не знали. Думаю, эти отчеты были нужны больше для тренерского штаба. У игроков не было никакой информации. Я не встречался с Негрейрой или с его сыном. Уверен, что клуб не подкупал судей. Если вы хотите это сделать, то проще сделать это с черным налом, чем идти к вице-президенту. Это не имеет никакого смысла. Проще остаться с судьей наедине и отдать ему конверт". Жерар Пике

А вот по мнению президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, этот скандал наносит большой урон всему испанскому футболу.



❗️Javier Tebas (La Liga President): "I don't know if Laporta has taken the right position. I feel ashamed. I can't remember a time when such an institutional crisis took place. I feel ashamed. For now, there's still no explanation…" pic.twitter.com/sFDtvSuu6i — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 13, 2023

"Я не уверен, что президент "Барсы" Лапорта занял правильную позицию. Мне стыдно. Я не могу вспомнить время, когда был бы такой случай в испанском футболе. Объяснений пока нет". Хавьер Тебас

Что же грозит "Барселоне" на самом деле? По мнению юриста Хосе Мария де Пабло, у каталонского клуба несколько вариантов, информирует Eldebate. Для обвиняемых возможен тюремный срок от двух до пяти лет, прекращение деятельности команды максимум на пять лет, ликвидация всех титулов клуба за определенное время. Но все решения суда будут зависеть от хода следствия, куда будут приглашены все люди, которые как-то были связаны с "Барселоной". Первыми в этом списке оказались экс-тренеры клуба - Луис Энрике и Эрнесто Вальверде.





Фото: Instagram/luisenrique_fcb

В свою очередь Технический комитет судей Испании (CTA) заявил о непричастности к этому скандальному делу, так как Негрейра не работает больше у них.



Что же известно о главном фигуранте этого процесса - Хосе Мария Энрикесе Негрейре? Ему сейчас 77 лет, в бытность арбитром он обслужил 132 матча в Ла Лиге, и еще девять матчей за уровне сборных. В должности зам-главы судейского комитета отвечал за подготовку отчетов судей двух дивизионов испанского футбольного первенства.

Сегодня уже практически все клубы Ла Лиги запросили углубленное расследование этого дела у судебных органов Испании.

Пока идут разбирательства, "Барселона" уверенно лидирует в Ла Лиге, обыграв на выезде "Атлетик" - 1:0, в рамках 25-го тура. Победу гостям принес на 46-ой минуте Рафинья Диас. Тем самым, подопечные Хави сохранили отрыв в 9 очков от "галактикос" перед очной встречей. Сам же испанский наставник про коррупционный скандал высказался немногословно.

"Наш президент занимается этим вопросом, нам он говорит сохранять спокойствие. Мы не обсуждаем это в раздевалке, мы здесь для игры. Это не сможет нас дестабилизировать, мы сосредоточены на футболе. Мы работаем так же, как и на прошлой неделе, и год назад. Ничего больше. О неспортивных вопросах мы не говорили. Хави, гл.тренер Барселоны

"Барселона" в данный момент готовится к ответственному поединку с мадридским "Реалом" в Ла Лиге, которая состоится 19 марта на арене "Ноу Камп". Каталонцы возглавляют турнирную таблицу испанского первенства, у них 65 очков после 25 матчей. "Реал" на втором месте, с активом 56 очков.

