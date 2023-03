Скандал в "Барселоне": к чему может привести одно из самых громких обвинений в современном футболе

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Все эта скандальная история началась, когда испанская прокуратура обнаружила налоговые нарушения в отношении компании Dasnil 95, которой руководил вице‑президент технического судейского комитета Испанской федерации футбола (RFEF) Хосе Мария Энрикес Негрейра с 1994 по 2018 год. Сотрудники надзорного органа обнаружили, что "Барселона" в течение 17 лет заплатила компании Негрейры 7,3 млн евро за отчеты по арбитражным вопросам.

После этого прокуратура выдвинула обвинения в отношении экс-президентов "Барселоны", возглавлявших клуб в то время - Сандро Роселя и Хосепа Марии Бартомеу. Их обвинили "в недобросовестном управлении клубом" и "в подделке документов третьей стороной". Эти подозрения также коснулись бывших директоров каталонского клуба - Альберту Солеру и Оскару Грау.



Руководителей клуба обвинили в подкупе бывшего вице-президента технического судейского комитета Негрейры, которому перечислили денежную сумму в размере 7,3 млн евро за положительное решение ряда вопросов в отношении команды. В свою очередь каталонский клуб не отрицал, что выдавал определенную сумму футбольному чиновнику, но только за "консультационные услуги".

Следственные органы к данному моменту нашли суммы переводов бывшему вице-президенту судейского комитета Испании, которые будут приобщены к делу в суде. Всего выплаты Негрейре составили 7,3 млн евро, сумма проплачена в период с 2001 по 2018 годы. А началась все с обычной проверки налоговой службы, которой не могли обосновать уход из казны клуба 877 тысяч евро.



Прокуратура также обвиняет в коррупции самого Негрейру. По данным следствия, Энрикес Негрейра получал денежные вознаграждения за принятие положительных решений арбитрами в пользу каталонского клуба. Проверка налоговой службы установила, что потраченные клубом финансовые средства не были напрямую связаны с деловой или профессиональной деятельностью.

Также на днях налоговая служба Испании заподозрила, что Негрейра не только получал средства, но и сам мог участвовать в подкупе других: ведомство обнаружило, что он в период с 2016 по 2019 год регулярно снимал крупные суммы наличными. Всего за указанный период он снял со своего личного счета и со счета его компании Dasnil 95 сумму в размере 550 тыс. евро. Неизвестно, где находятся эти деньги, которые бывший судья использовал «для оплаты различных услуг». При этом Федерация футбола Испании покрывала все его расходы на проживание, проезд и питание и необходимости в такой сумме наличными не должно было возникать.

Нынешний президент "Барселоны" Жоан Лапорта незамедлительно отреагировал на эту ситуацию, отметив, что клуб невиновен. Глава "каталонцев" успокоил фанатов, заявив, что они стали жертвой кампании против их чести и достоинства, и он не позволит унижать клуб и докажет невиновность команды.

Один из главных фигурантов этого скандала, Хосе Мария Энрикес Негрейра, на данный момент исчез из поля зрения следственных органов, пишет SportEs. По разным версиям он скрывается, так как, если он заговорит, то раскроется много тайн вокруг нашумевшего дела.

По мнению La Vanguardia, "Барселоне" как юридическому лицу грозит всего лишь штраф, если докажут вину клуба в коррупции. Но также возможен перевод команды в низший дивизион испанского первенства, а экс-руководителям клуба грозит минимальное тюремное заключение. В свою очередь, УЕФА сможет отстранить "Барсу" от участия в еврокубках, чтобы избежать репутационного ущерба турнирам.

В самый разгар скандала главный конкурент "Барселоны" - мадридский "Реал" - выразил свое беспокойство и заявил об участии в судебном процессе. И это все в преддверии очередного Эль-Класико между этими командами, который состоится 19 марта.

Экс-звезда "Барсы" Жерар Пике также отреагировал на обвинение в адрес своего клуба в подкупе судей. Экс-защитник рассказал, что ничего не знал о возможном взаимодействии клуба с Негрейрой.

А вот по мнению президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, этот скандал наносит большой урон всему испанскому футболу.



❗️Javier Tebas (La Liga President): "I don't know if Laporta has taken the right position. I feel ashamed. I can't remember a time when such an institutional crisis took place. I feel ashamed. For now, there's still no explanation…" pic.twitter.com/sFDtvSuu6i