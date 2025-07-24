Звездный футболист "МЮ" перешел в каталонскую "Барселону"

Испанский футбольный клуб "Барселона" арендовал нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркуса Рэшфорда с опцией выкупа за 30 млн евро, сообщает Zakon.kz.

"Блауграна" взяла в аренду 27-летнего форварда на один сезон с последующим выкупом. Зарплата Маркуса в каталонской дружине составит 14 млн евро.

"Очень рад, здесь сбываются мечты и люди выигрывают крупные трофеи, чувствую себя как дома, это сыграло важную роль в моем выборе. С детства наблюдаю за "Барсой", рад и буду наслаждаться каждой минутой. Полон энтузиазма и готов помочь клубу побеждать. С нетерпением жду начала предстоящих матчей, но уже наслаждаюсь каждой минутой. Благодарю всех за теплый прием, ценю вашу поддержку и жду встречи с вами". Маркус Рэшфорд

Экс-игрок "манкунианцев" пошел на сокращение оплаты труда из-за трансфера.

В 2026 году "сине-гранатовые" смогут выкупить Рэшфорда за 30 млн евро.

До перехода в "Барсу" в прошлом сезоне нападающий сыграл 25 игр за "МЮ" и "Астон Виллу" (аренда), где забил шесть голов и оформил три передачи.

Тем самым команда Ханси Флика с приходом Рэшфорда сильно укрепила свою атакующую позицию. 10 дней назад чемпион Испании объявил о покупке шведского форварда Руни Бардагжи из датского "Копенгагена".