Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова

Ефрейтор Бауыржан Алтынбеков поразил зрителей своим выступлением на вечернем развлекательном шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!", сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали на официальной странице Национальной гвардии РК 13 марта 2023 года.

"Военнослужащий воинской части 5573 ефрейтор Бауыржан Алтынбеков в телепрограмме "Привет, Андрей!", — говорится в подписи к публикации.

Комментаторы оставили восторженные отзывы на исполнение казахстанцем песни Батырхана Шукенова "Нелюбимая".

Браво!

Классно! Супер! Красавчик! Мощно, Бауыржан!

Жарайсын Бауыржан.

Молодец.

22 декабря 2022 года стало известно о танце казахстанского солдата, который покорил TikTok. Главным героем видео стал рядовой Бандар Исаев – военнослужащий роты материально-технического обеспечения воинской части 5571 им. Бауыржана Момышулы в Алматы.