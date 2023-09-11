Казахстанка исполнила песню Шатунова на шоу Андрея Малахова

Жительница Кокшетау Асем Гордиенко на вечернем шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей" выступила с песней Юрия Шатунова "Белые розы", сообщает Zakon.kz.

"Мое выступление обязано быть на моей страничке. Спасибо всем вам. И отдельное спасибо команде Андрея Малахова", – говорится в подписи к видео, опубликованном на странице в Instagram 10 сентября 2023 года.

Это призвание ваше быть зажигалкой на любом празднике.

Как круто, когда сбывается мечта. Асем, молодец! Поздравляю!

Молодчина! Андрею большое спасибо за приглашение.

Мне все родственники начали звонить быстрей включи телевизор, там твоя тамада поет у Малахова! – пишут пользователи.

Асем Гордиенко является поклонницей Юрия Шатунова. Тамада и ведущая на постоянной основе проводит концерты, посвященные памяти умершего исполнителя.

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