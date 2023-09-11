Казахстанка исполнила песню Шатунова на шоу Андрея Малахова
Фото: Instagram/asem_tamada.vedushaya
Жительница Кокшетау Асем Гордиенко на вечернем шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей" выступила с песней Юрия Шатунова "Белые розы", сообщает Zakon.kz.
"Мое выступление обязано быть на моей страничке. Спасибо всем вам. И отдельное спасибо команде Андрея Малахова", – говорится в подписи к видео, опубликованном на странице в Instagram 10 сентября 2023 года.
- Это призвание ваше быть зажигалкой на любом празднике.
- Как круто, когда сбывается мечта. Асем, молодец! Поздравляю!
- Молодчина! Андрею большое спасибо за приглашение.
- Мне все родственники начали звонить быстрей включи телевизор, там твоя тамада поет у Малахова! – пишут пользователи.
Асем Гордиенко является поклонницей Юрия Шатунова. Тамада и ведущая на постоянной основе проводит концерты, посвященные памяти умершего исполнителя.
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