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Лучшего актера назвали на церемонии "Оскар"

Брендан Фрейзер стал лучшим актером Фото: Twitter/TheAcademy
Награду киноакадемии получил Брендан Фрейзер за роль в фильме "Кит", сообщает Zakon.kz.

В США прошла 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". 

Ранее стали известны победители по всем номинациям. 

Лучшим актером жюри назвало Брендана Фрейзера за роль в фильме "Кит".

В фильме рассказывается о страдающем ожирением мужчине по имени Чарли (Брендан Фрейзер), когда-то бросил семью ради любовника. Оказавшись на пороге смерти, он пытается восстановить отношения с дочерью-подростком Элли, которую не видел несколько лет.

Голливудская звезда 90-х Брендан Фрейзер переживает новый рост в своей карьере. К началу 2010-х актер совсем пропал с экранов кинотеатров. После того, как Фрейзер рассказал в интервью журналу GQ о своих проблемах, включая сексуальные домогательства, развод и депрессию, у него появился фан-клуб. С помощью преданных поклонников об актере снова заговорили. Пользователи соцсетей даже придумали специальный термин, сложив имя актера и итальянское слово "ренессанс" – Бренисанс.

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