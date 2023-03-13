Отслужившие срочную воинскую службу смогут поступить в вузы МВД без сдачи ЕНТ

МВД РК подготовило изменения и дополнения в Правила приема на обучение в военные, специальные учебные заведения Министерства внутренних дел Республики Казахстан, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что казахстанцы, отслужившие срочную воинскую службу и изъявившие желание поступить в военные учебные заведения МВД, которым в год поступления не исполнилось 24-х лет, в срок до 1 июня года приема подают соответствующее заявление на имя руководителя территориального подразделения ОВД, военного учебного заведения МВД либо командира воинской части по месту жительства.

После чего руководитель территориального подразделения ОВД, военного учебного заведения МВД либо командир воинской части организует работу по обязательной специальной проверке в соответствии с законом "Об органах национальной безопасности Республики Казахстан" и прохождение предварительного медицинского освидетельствования кандидата.

После обязательной спецпроверки годные по состоянию здоровья к обучению до 20 июля года приема прибывают в военное учебное заведение МВД для сдачи документов и прохождения окончательного медицинского освидетельствования.

Зачисление в военное учебное заведение МВД осуществляется по результатам ранее проведенного отбора в воинских частях Национальной гвардии в количестве, не превышающем 20% от ежегодного плана набора.

Перечень документов для поступления в военные учебные заведения МВД РК

Заявление (на имя первого руководителя государственного учреждения Национальной гвардии).

Копии удостоверения личности, свидетельства о рождении, военного билета или удостоверения о приписке к призывному участку, документа об образовании кандидата на учебу (подлинники для сверки).



Копия табеля успеваемости либо копия зачетной книжки (для учащихся в организациях образования).



Анкетные данные – 2 экземпляра.



Автобиография (отпечатанная и написанная собственноручно) – 2 экземпляра.



Характеристика с места учебы (службы, работы).



Справка о приеме декларации по индивидуальному подоходному налогу и имуществу.



Справка о наличии или отсутствии судимости.



Копии удостоверений личности и свидетельств о рождении близких родственников (родителей, усыновителей, полнородных и неполнородных братьев и сестер).



Фотографии 3*4 – 6 штук.



Нотариально заверенное согласие законных представителей на заключение контракта о прохождении воинской службы (для несовершеннолетних кандидатов).



Сертификат ЕНТ (за исключением лиц, отслуживших срочную воинскую службу и прошедших конкурсный отбор в воинской части) с результатом не менее 50 баллов, при этом по каждому из 5 предметов ЕНТ не менее 5 баллов.



Лица, отслужившие срочную воинскую службу, дополнительно представляют в приемную комиссию:



справку о подтверждении прохождения срочной воинской службы (полученную в ЦОНе или через информационную систему e-GOV);



рекомендацию (заключение комиссии о прохождении конкурсного отбора).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 марта.