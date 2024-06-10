Поступление в вузы МВД: внесены поправки

МВД РК подготовило изменения в Правила приема на обучение в военные, специальные учебные заведения Министерства внутренних дел РК, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, вносится поправка, что казахстанцы, выслужившие установленный срок срочной воинской службы по призыву и изъявившие желание поступить в военные учебные заведения МВД не позднее одного года с момента окончания срочной воинской службы и не достигшие в год поступления возраста 24 лет до 1 июня года приема, обращаются с заявлением на имя руководителя территориального подразделения органов внутренних дел (ОВД), военного учебного заведения МВД либо командира воинской части по месту жительства.

Руководитель территориального подразделения ОВД, военного учебного заведения МВД либо командир воинской части организует работу по представлению в органы национальной безопасности РК материалов для проведения обязательной специальной проверки, а также по прохождению предварительного медицинского освидетельствования кандидата в соответствии с Правилами ВВЭ.

Граждане, прошедшие обязательную специальную проверку, годные по состоянию здоровья к обучению, до 20 июля года приема прибывают в военное учебное заведение МВД для сдачи документов и прохождения окончательного медицинского освидетельствования.

Зачисление в военное учебное заведение МВД осуществляется по результатам конкурсного отбора, проводимого в период прохождения срочной воинской службы в воинских частях Национальной гвардии в количестве, не превышающем 20% от ежегодного плана набора.

Кандидаты из числа военнослужащих и граждан, не состоящих на воинской службе, за исключением лиц, отслуживших срочную воинскую службу и изъявивших желание поступить в военные учебные заведения МВД не позднее одного года с момента окончания срочной воинской службы, сдают Единое национальное тестирование (ЕНТ) по месту прохождения воинской службы (жительства) в пунктах проведения ЕНТ или базовых высших учебных заведениях по двум блокам:

1-й блок – история Казахстана, математическая грамотность и грамотность чтения (язык обучения);

2-й блок – двум профильным предметам, выбор которых осуществляется самостоятельно кандидатом в зависимости от специальности.

Приемная комиссия на основании рейтинга кандидата по итогам конкурсного отбора выносит решение о зачислении на учебу или отказе, которое в тот же день объявляется кандидатам.

Рейтинг кандидата определяется путем сложения баллов ЕНТ и среднего балла по физической подготовленности.

В военные учебные заведения МВД зачисляются кандидаты, набравшие по итогам ЕНТ баллы не ниже порогового уровня, установленного Правилами присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или "магистр".

В правила добавлено, что в специальные учебные заведения МВД по очной форме обучения принимаются граждане РК, имеющие среднее образование, достигшие 16-летнего возраста, способные по своим личным, моральным, деловым, профессиональным качествам, состоянию здоровья и физическому развитию, уровню образования выполнять возложенные на них должностные обязанности.

В специальные учебные заведения МВД по очной форме обучения принимаются граждане, выслужившие установленный срок срочной воинской службы по призыву, у которых прошло не больше одного года с момента окончания срочной воинской службы, и не старше 24 лет на год поступления.

В специальные учебные заведения МВД на очное обучение по образовательным программам с сокращенным сроком обучения принимаются граждане РК, имеющие высшее образование, за исключением лиц, имеющих высшее образование по специальности "право", "юриспруденция".

При этом в специальные учебные заведения МВД на дистанционное обучение по образовательным программам с сокращенным сроком принимаются сотрудники и военнослужащие органов внутренних дел, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование, за исключением лиц, имеющих высшее образование по специальностям "право", "юриспруденция".

Изъявившие желание поступать в специальные учебные заведения МВД подают заявления в произвольной форме в кадровые службы территориальных ОВД по месту жительства либо специальных учебных заведений МВД.

Допускается подача заявления в электронном формате посредством официального интернет-ресурса специального учебного заведения МВД.

К заявлению прилагаются (в бумажном или электронном формате):

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

фотографии (без головного убора, шесть фотографий размером 3,5 x 4,5 см, одна фотография размером 10 x 12 см);

автобиография, заполненная собственноручно;

копия аттестата или диплома об образовании;

рекомендация (заключение комиссии о прохождении конкурсного отбора) для лиц, отслуживших срочную воинскую службу в воинских частях Национальной гвардии.

Указывается, что кандидаты на учебу, в том числе лица, выслужившие установленный срок срочной воинской службы по призыву, для определения пригодности к службе проходят медицинское и психофизиологическое освидетельствования, в том числе полиграфологическое исследование, а также обязательную специальную проверку.

Зачисление в специальные учебные заведения МВД производится по конкурсу в соответствии с баллами сертификатов по итогам ЕНТ с учетом результатов отбора по медицинским, физическим, профессиональным показателям.

Вместе с тем дополнено, что зачисление в специальное учебное заведение МВД лиц, выслуживших установленный срок воинской службы, осуществляется по результатам конкурсного отбора в воинских частях Национальной гвардии, а также медицинским показателям, в количестве, не превышающем 10% от ежегодного плана набора.

Решение о зачислении кандидата в число курсантов или отказе выносит приемная комиссия по итогам конкурсного отбора, которые объявляются кандидату на заседании приемной комиссии.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 июня.

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