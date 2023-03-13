Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Топ-5 самых уникальных библиотек Казахстана

Топ-5 самых уникальных библиотек Казахстана Фото: пресс-служба МКС РК
В пресс-службе Министерства культуры и спорта Казахстана перечислили топ-5 самых уникальных библиотек страны, сообщает Zakon.kz.

5. Самая оцифрованная библиотека

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в Астане считается лучшей в стране по объему цифрового и электронного контента.

Топ-5 самых уникальных библиотек Казахстана

Фото: пресс-служба МКС РК

Открытая в 2004 году библиотека осуществляет проект "Каталог электронного государственного библиотечного фонда" (kazneb.kz). На этом портале хранятся более 70 тыс. электронных книг, представляющих литературную, культурную и историческую ценность.

4. Самая современная библиотека

После модернизации Юношеская библиотека им. Жамбыла в Алматы достойна звания самой современной библиотеки.

Топ-5 самых уникальных библиотек Казахстана

Фото: пресс-служба МКС РК

С тех пор, как рядом с библиотекой открылся коворкинг-центр, эта локация стала местом отдыха и сбора увлеченных литературой молодых людей. Библиотека работает в формате open space. Для удобства читателей она поделена на silent zone (тихая зона), single zone (одиночная зона), public space (публичное пространство) и атриум.

3. Библиотека с самым большим книжным фондом

Самый широкий книжный фонд в стране имеет Национальная библиотека Республики Казахстан в Алматы.

Топ-5 самых уникальных библиотек Казахстана

Фото: пресс-служба МКС РК

Здесь хранятся более 7 млн книг. Постановлением правительства библиотека, основанная в 1910 году, была в 1931 году преобразована в Государственную публичную библиотеку Казахской ССР. Сегодня она служит методическим центром для библиотек республики.

2. Библиотека с самыми старинными и редкими рукописями

Богата на редкие книги и рукописи Областная универсальная библиотека им. Абая в одноименной области.

Топ-5 самых уникальных библиотек Казахстана

Фото: пресс-служба МКС РК

Одним из постоянных ее читателей был выдающийся казахский поэт Абай Кунанбаев. В этой библиотеке хранятся более 4 тыс. редчайших книг. Хронологически рукописи относятся ко второй половине XVIII века и XIX столетию.

1. Самая первая библиотека

Первая публичная библиотека в нашей стране открылась 152 года назад (в 1871 году) в Уральске.

Топ-5 самых уникальных библиотек Казахстана

Фото: пресс-служба МКС РК

Здание библиотеки считается одним из самых значимых историко-культурных и архитектурных памятников города. На сегодня Западно-Казахстанская универсальная научная библиотека им. Жубана Молдагалиева является методическим центром для 360 библиотек региона.

Ранее в Минкультуры и спорта РК называли топ-10 стран, из которых в Казахстан приезжают туристы, а также топ-5 самых популярных достопримечательностей страны среди туристов.

Читайте также

В Казахстане двоечникам и прогульщикам будут помогать по-новому

Нецензурно обозвала: в актюбинской школе педагог ударила ученицу

В Казахстане изменят правила безопасности в школах

Динара Халдарова
Интересное Астана МКС РК Алматы Казахстан Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Гороскоп: кто будет притягивать удачу
Гороскоп: кто будет притягивать удачу
Статистика: Рейтинг качества жизни в городах Казахстана
Статистика: рейтинг качества жизни в городах Казахстана
Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть
Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления