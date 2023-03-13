Топ-5 самых уникальных библиотек Казахстана

В пресс-службе Министерства культуры и спорта Казахстана перечислили топ-5 самых уникальных библиотек страны, сообщает Zakon.kz.

5. Самая оцифрованная библиотека

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в Астане считается лучшей в стране по объему цифрового и электронного контента.

Фото: пресс-служба МКС РК

Открытая в 2004 году библиотека осуществляет проект "Каталог электронного государственного библиотечного фонда" (kazneb.kz). На этом портале хранятся более 70 тыс. электронных книг, представляющих литературную, культурную и историческую ценность.

4. Самая современная библиотека

После модернизации Юношеская библиотека им. Жамбыла в Алматы достойна звания самой современной библиотеки.

Фото: пресс-служба МКС РК

С тех пор, как рядом с библиотекой открылся коворкинг-центр, эта локация стала местом отдыха и сбора увлеченных литературой молодых людей. Библиотека работает в формате open space. Для удобства читателей она поделена на silent zone (тихая зона), single zone (одиночная зона), public space (публичное пространство) и атриум.

3. Библиотека с самым большим книжным фондом

Самый широкий книжный фонд в стране имеет Национальная библиотека Республики Казахстан в Алматы.

Фото: пресс-служба МКС РК

Здесь хранятся более 7 млн книг. Постановлением правительства библиотека, основанная в 1910 году, была в 1931 году преобразована в Государственную публичную библиотеку Казахской ССР. Сегодня она служит методическим центром для библиотек республики.

2. Библиотека с самыми старинными и редкими рукописями

Богата на редкие книги и рукописи Областная универсальная библиотека им. Абая в одноименной области.

Фото: пресс-служба МКС РК

Одним из постоянных ее читателей был выдающийся казахский поэт Абай Кунанбаев. В этой библиотеке хранятся более 4 тыс. редчайших книг. Хронологически рукописи относятся ко второй половине XVIII века и XIX столетию.

1. Самая первая библиотека

Первая публичная библиотека в нашей стране открылась 152 года назад (в 1871 году) в Уральске.

Фото: пресс-служба МКС РК

Здание библиотеки считается одним из самых значимых историко-культурных и архитектурных памятников города. На сегодня Западно-Казахстанская универсальная научная библиотека им. Жубана Молдагалиева является методическим центром для 360 библиотек региона.

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