Топ-10 стран, из которых в Казахстан приезжают туристы

Граждане Турции, США, Великобритании и Германии вошли в Топ-10 туристов, посетивших Казахстан с начала января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

С начала нового года Казахстан посетили почти 2,5 тыс. граждан Турции, около 1,4 тыс. граждан Германии, около 1,4 тыс. граждан США, а Великобритании – почти 1, 2 тыс.

Что касается гостей из ближнего зарубежья – в первой десятке — Россия более 58,2 тыс. туристов, Узбекистан – более 11,2 тыс., Кыргызстан – около 3 тыс. КНР – более 2,3 тыс., Таджикистан – также более 2,3 тыс. граждан.

Отмечается динамика гостей из Индии – около 3 тысяч. Недавно в Индии Казахстан получил престижную туристическую премию.

При этом, как пункт назначения лидирует Алматы — около 40 тыс. туристов. Далее следуют Астана (более 22 тыс.), Актюбинская область (4733), Атырауская область (4212), Мангистауская область (3023), Западно-Казахстанская область (2778), Павлодарская область (2719), Северно-Казахстанская область (2651), Шымкент (2586) и Карагандинская область (2573).

"Основной поток туристов принимают отели Алматы и Астаны. В десятке самых востребованных мест размещения — гостиницы этих двух мегаполисов. При этом гостей с начала года приняли 16654 физических и 6746 юридических лиц по всему Казахстану", — рассказал вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.

По данным Бюро национальной статистики, за 9 месяцев 2022 года за рубежом отдохнули 5,5 млн казахстанцев, а в Казахстан на отдых из других стран приехали 3,4 млн человек.