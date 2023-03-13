У Комитета госдоходов появились новые функции

Министр финансов РК приказом от 3 марта 2023 года внес изменения и дополнения в Положение о Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, Комитет госдоходов наделили новыми функциями:

разработка порядка ведения ОГД базы данных о лицах, финансируемых из иностранных источников, а также публикация реестра данных лиц;

ведение государственного электронного реестра разрешений и уведомлений по уведомлениям лиц о начале или прекращении деятельности финансовых управляющих в рамках процедуры банкротства граждан;

размещение на интернет-ресурсе сведений о направленных уведомлениях лиц о начале или прекращении деятельности финансовых управляющих, условиях направления таких уведомлений;

утверждение порядка назначения финансового управляющего;

проведение проверки должника на предмет выявления преднамеренного банкротства по заявлению кредитора;

направление должнику и кредитору информации об исключении финансового управляющего из госреестра и о назначении нового финансового управляющего;

осуществление госконтроля за деятельностью финансового управляющего;

предоставление финансовому управляющему информации о финансовом положении должника, его имуществе и обязательствах;

размещение на интернет-ресурсе и веб-портале "электронного правительства":

- списка граждан, в отношении которых применена, прекращена и завершена процедура внесудебного банкротства;

- списка граждан, в отношении которых вступили в законную силу соответствующие определения и решения судов;

- объявления на казахском и русском языках о возбуждении производства по делу о применении процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства и порядке заявления требований кредиторами.

проведение процедуры внесудебного банкротства и ряд других.

Приказ вводится в действие со дня подписания.