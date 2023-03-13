У Комитета госдоходов появились новые функции
Фото: primerminister.kz
Министр финансов РК приказом от 3 марта 2023 года внес изменения и дополнения в Положение о Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, Комитет госдоходов наделили новыми функциями:
- разработка порядка ведения ОГД базы данных о лицах, финансируемых из иностранных источников, а также публикация реестра данных лиц;
- ведение государственного электронного реестра разрешений и уведомлений по уведомлениям лиц о начале или прекращении деятельности финансовых управляющих в рамках процедуры банкротства граждан;
- размещение на интернет-ресурсе сведений о направленных уведомлениях лиц о начале или прекращении деятельности финансовых управляющих, условиях направления таких уведомлений;
- утверждение порядка назначения финансового управляющего;
- проведение проверки должника на предмет выявления преднамеренного банкротства по заявлению кредитора;
- направление должнику и кредитору информации об исключении финансового управляющего из госреестра и о назначении нового финансового управляющего;
- осуществление госконтроля за деятельностью финансового управляющего;
- предоставление финансовому управляющему информации о финансовом положении должника, его имуществе и обязательствах;
- размещение на интернет-ресурсе и веб-портале "электронного правительства":
- списка граждан, в отношении которых применена, прекращена и завершена процедура внесудебного банкротства;
- списка граждан, в отношении которых вступили в законную силу соответствующие определения и решения судов;
- объявления на казахском и русском языках о возбуждении производства по делу о применении процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства и порядке заявления требований кредиторами.
- проведение процедуры внесудебного банкротства и ряд других.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
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