Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

У Комитета госдоходов появились новые функции

Комитет госдоходов наделили новыми фнкциями Фото: primerminister.kz
Министр финансов РК приказом от 3 марта 2023 года внес изменения и дополнения в Положение о Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, Комитет госдоходов наделили новыми функциями:

  • разработка порядка ведения ОГД базы данных о лицах, финансируемых из иностранных источников, а также публикация реестра данных лиц;
  • ведение государственного электронного реестра разрешений и уведомлений по уведомлениям лиц о начале или прекращении деятельности финансовых управляющих в рамках процедуры банкротства граждан;
  • размещение на интернет-ресурсе сведений о направленных уведомлениях лиц о начале или прекращении деятельности финансовых управляющих, условиях направления таких уведомлений;
  • утверждение порядка назначения финансового управляющего;
  • проведение проверки должника на предмет выявления преднамеренного банкротства по заявлению кредитора;
  • направление должнику и кредитору информации об исключении финансового управляющего из госреестра и о назначении нового финансового управляющего;
  • осуществление госконтроля за деятельностью финансового управляющего;
  • предоставление финансовому управляющему информации о финансовом положении должника, его имуществе и обязательствах;
  • размещение на интернет-ресурсе и веб-портале "электронного правительства":

- списка граждан, в отношении которых применена, прекращена и завершена процедура внесудебного банкротства;

- списка граждан, в отношении которых вступили в законную силу соответствующие определения и решения судов;

- объявления на казахском и русском языках о возбуждении производства по делу о применении процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства и порядке заявления требований кредиторами.

  • проведение процедуры внесудебного банкротства и ряд других.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Читайте также

Дождливая погода ожидается на большей части Казахстана в ближайшие три дня

Облил керосином и поджег соседку с ребенком: житель Рудного избежал наказания

Исследователи посчитали, сколько нужно денег для счастья

Лариса Черненко
Комитет государственных доходов МФ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Стали известны победители премии "Оскар"
Стали известны победители премии "Оскар"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления