Комитету госдоходов добавили новые функции

Министр финансов приказом от 6 октября 2025 года внес дополнения в Положение о Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение о комитете дополнено новыми функциями: заключение, подписание, согласование иных документов, не относящихся к международным договорам, связанных с сотрудничеством с иностранными государственными органами и организациями, в пределах компетенции Комитета;

участие в формировании государственной политики и координация работы государственных органов в сфере противодействия теневой экономике;

принятие мер по противодействию теневой экономике. Приказ вводится в действие со дня его подписания.

