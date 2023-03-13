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Хищение муки на 68 млн тенге: должностные лица "СПК Шымкент" попали под следствие

деньги, АФМ Фото: pixabay
Факт хищения денег в особо крупном размере при реализации 3000 тонн муки первого сорта выявили сотрудники Департамента АФМ по городу Шымкенту, сообщает Zakon.kz.

В отношении должностных лиц АО "СПК Шымкент" зарегистрировали досудебное расследование.

Сумма причиненного ущерба составила 68 млн 800 тыс. тенге. Расследование продолжается. 

20 февраля  АФМ раскрыло схему серого импорта российского зерна через Казахстан. В Агентстве по финансовому мониторингу 20 февраля отметили, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге.

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